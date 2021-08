WhatsApp pour iPad à venir alors que la société travaille sur la prise en charge multi-appareils 2.0

WhatsApp pour iPad pourrait enfin arriver après des années d’attente. Au cours des derniers mois, Facebook a travaillé sur la compatibilité multi-appareils et Mark Zuckerberg lui-même a déjà laissé entendre que l’application était effectivement disponible pour la tablette d’Apple, et maintenant il y a plus de preuves à ce sujet.

Selon WABetainfo, toujours fiable, WhatsApp travaille enfin sur plusieurs appareils 2.0 et les utilisateurs pourront utiliser un iPad comme nouvel appareil lié.

Le site Web indique que même les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge les fonctionnalités multi-appareils sur WhatsApp pour Android. Pour l’instant, Facebook prépare le lancement de la prise en charge multi-appareils pour jusqu’à quatre appareils et un smartphone.

Selon un porte-parole de WhatsApp dans une interview avec TechRadar, cette fonctionnalité permettra aux gens d’utiliser WhatsApp « sans avoir besoin d’avoir votre téléphone connecté : »

« Plusieurs appareils signifient que les utilisateurs auront les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, Desktop et Portal, sans avoir besoin de connecter votre téléphone. Notre capacité multi-appareils améliore immédiatement l’expérience des personnes qui utilisent Desktop/Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps. “

NEWS : WhatsApp fonctionne enfin sur multi-appareils 2.0, et vous pouvez utiliser iPad comme nouvel appareil lié ☄️

Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android ! Il est en cours de développement et sera publié dans une future mise à jour. Suivez-moi pour en découvrir plus 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj – WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 août 2021

Grâce à la compatibilité multi-appareils, les utilisateurs pourront rester connectés à WhatsApp même sans leur téléphone à proximité ou lorsque leur smartphone est à court de batterie. Maintenant, selon WABetaInfo, WhatsApp développe une version d’application pour iPad, et “elle sera publiée dans une future mise à jour”.

Le site Web explique qu’il s’agira d’une application native qui fonctionnera indépendamment de votre iPhone, et que ceux qui testent la version bêta de WhatsApp pourront utiliser l’application sur iPad dans une future mise à jour.

Non seulement cela, mais l’application vient de soumettre une autre mise à jour de sa version bêta de TestFlight. Avec la version 2.21.170.12, WhatsApp redéfinit les informations de contact sur iOS en contacts professionnels. Cette mise à jour rendra les informations plus claires sur un compte professionnel et simplifiera l’envoi d’un message, l’appel ou le partage des informations de contact.

Êtes-vous impatient d’essayer WhatsApp sur iPad ? Serait-ce un indice que la prochaine application à venir sur iPad pourrait être Instagram ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

