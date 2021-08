WhatsApp pour iPad est presque là, les tests commencent sur le multi-appareil 2.0

WhatsApp pourrait bientôt être disponible pour tous les meilleurs iPad d’Apple, car les rapports indiquent que la société teste le multi-appareil 2.0.

WABetaInfo a rapporté sur Twitter :

NEWS : WhatsApp travaille enfin sur le multi-appareil 2.0, et vous pouvez utiliser iPad comme nouvel appareil lié. Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android ! Il est en cours de développement et sera publié dans une future mise à jour. Suivez-moi pour en découvrir plus

NEWS : WhatsApp fonctionne enfin sur multi-appareils 2.0, et vous pouvez utiliser iPad comme nouvel appareil lié ☄️

Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android ! Il est en cours de développement et sera publié dans une future mise à jour. Suivez-moi pour en découvrir plus 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj – WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 août 2021

WhatsApp a précédemment confirmé qu’il travaillait sur la prise en charge multi-appareils en juin. À partir de ce rapport :

Les choses ont pris une tournure encore plus étrange lorsque Mark Zuckerberg a rejoint le chat, et les deux ont ensuite parlé au point de vente d’un tas de nouvelles fonctionnalités à venir pour la messagerie sur WhatsApp. Des messages qui disparaissent sont en route, ainsi qu’un nouveau mode “Afficher une fois” qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos qui ne peuvent être ouvertes qu’une seule fois avant de disparaître du chat. La plus grande annonce a sans doute été la prise en charge de plusieurs appareils, Zuckerberg a déclaré que c’était un gros défi mais qu’il était en route, et que WhatsApp prévoyait de déployer la prise en charge de plusieurs appareils dans une version bêta publique d’ici deux mois.

Comme WhatsApp l’a récemment expliqué à nos amis de TechRadar, la prise en charge multi-appareils de WhatsApp apportera les mêmes fonctionnalités disponibles pour l’iPhone et les applications de bureau :

« Multi-appareil signifie que les utilisateurs disposeront des mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, Desktop et Portal, sans avoir besoin de connecter votre téléphone. Notre capacité multi-appareils améliore immédiatement l’expérience des utilisateurs. qui utilisent Desktop/Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps.”

