WhatsApp pour masquer votre dernier statut en ligne vu des étrangers par défaut ; des détails

WhatsApp rendra désormais plus difficile pour les utilisateurs de connaître la présence en ligne d’un autre utilisateur ou son dernier statut vu pour une confidentialité renforcée. La prochaine mise à jour aidera les utilisateurs à rester privés et empêchera les applications tierces de permettre aux utilisateurs de traquer les utilisateurs de WhatsApp. La mise à jour n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais sera bientôt disponible pour les utilisateurs de WhatsApp sur Android et iOS.

WhatsApp introduit également de nouveaux autocollants animés appelés Encanto qui seront disponibles en téléchargement via la boutique officielle d’autocollants WhatsApp au sein de l’application.

Comme l’a rapporté le tracker WhatsApp WABetainfo, il travaille à l’amélioration de la confidentialité des utilisateurs en restreignant les mises à jour de statut en ligne et les dernières vues de personnes qui n’ont pas été ajoutées par l’utilisateur ou avec lesquelles l’utilisateur n’a jamais discuté. Le support WhatsApp a confirmé le déploiement de l’amélioration de la confidentialité et certains utilisateurs ont également remarqué la mise à jour. La mise à jour, cependant, ne s’applique pas à vos amis et votre famille et à d’autres contacts professionnels avec lesquels vous êtes en contact ou avec lesquels vous avez déjà envoyé un message.

WhatsApp a une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de désactiver votre statut Last Seen de personnes inconnues, mais n’a pas de fonctionnalité pour vous permettre de désactiver ou de modifier le statut en ligne qui permet aux applications tierces d’informer les gens lorsque leurs contacts se connectent sur l’application.

Bien que Google Play ne prenne pas en charge les applications de cyberharcèlement, il existe des applications qui se présentent comme une solution pour aider les parents et les partenaires à connaître le statut en ligne de leurs enfants ou de leur conjoint.

En ce qui concerne les autocollants, le nouveau pack Encanto sera disponible en téléchargement sur les plateformes iOS et Android. Le pack est livré avec 14 autocollants animés qui peuvent être utilisés pour les discussions. Appuyez sur le bouton (+) dans la section des autocollants de WhatsApp Sticker Store et obtenez le pack en accédant à son lien profond sur votre téléphone.

