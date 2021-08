WhatsApp pour vous permettre de basculer entre iPhone et Android sans perdre l’historique des discussions : voici comment cela fonctionnera

WhatsApp pour permettre le transfert de chat entre iOS et Android (Image : WhatsApp)

Si vous passez d’iOS à Android, votre historique de discussion WhatsApp restera intact. À condition que vous utilisiez des appareils Samsung pour commencer. WhatsApp ajoute une nouvelle fonctionnalité dans laquelle on peut transférer des discussions, y compris des fichiers multimédias, des notes vocales d’un iPhone vers une interface Android.

Vous voulez transférer en toute sécurité votre historique WhatsApp d’une plate-forme à une autre ? Nous travaillons pour rendre cela possible en commençant par les appareils @SamsungMobile, et cela arrivera bientôt sur les téléphones @Android et iOS. – Will Cathcart (@wcathcart) 11 août 2021

La fonctionnalité qui a été annoncée lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 le 11 août arrivera sur les nouveaux téléphones pliables de Samsung, alias Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 et d’autres téléphones Samsung « dans les semaines à venir ». Le transfert de chat WhatsApp d’iOS vers Android devrait éventuellement être disponible sur d’autres appareils, mais on ne sait pas quand.

Le transfert antérieur des discussions n’était possible qu’entre les téléphones fonctionnant avec le même système d’exploitation mobile. Lors du passage d’iOS à Android ou vice versa, l’historique des discussions peut être enregistré dans la fonction de sauvegarde du cloud WhatsApp où pour les utilisateurs iOS, il peut être enregistré sur leur cloud tandis que pour les utilisateurs Android, il peut être enregistré dans Google Drive mais ne peut pas être récupéré sur le application.

La nouvelle fonctionnalité transfère les historiques de discussion à l’aide d’un éclair physique vers un câble USB-C plutôt que de l’envoyer via le Web. Mais si vous avez déjà transféré entre OS et Android dans le passé, seule la sauvegarde actuelle peut être restaurée, la nouvelle fonctionnalité ne les fusionnera pas dans un seul historique de discussion. La sauvegarde n’écrasera aucune sauvegarde existante mais créera deux sauvegardes cloud.

La nouvelle fonctionnalité permettra les transferts d’iOS vers les nouveaux appareils pliables Samsung lancés dans un premier temps et dans les prochains jours vers d’autres appareils Samsung fonctionnant sous Android 10. On ne sait pas non plus quand le transfert de chat sera possible d’Android vers iOS.

