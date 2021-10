WhatsApp pourrait avoir un grand changement pour les discussions de groupe | Pixabay

Récemment, le célèbre application La messagerie WhatsApp a apporté un changement important pour les groupes au sein de l’application, donc si vous souhaitez créer un communauté, continuez à lire pour savoir comment fonctionnera le nouvel outil développé par Facebook.

Comme vous pouvez le constater, WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées dans la majeure partie du monde et il n’est pas surprenant que des millions d’utilisateurs aient vu leurs activités paralysées après la panne des serveurs il y a quelques jours à peine.

Il est à noter que de nombreuses personnes utilisent l’application pour être en contact avec des amis, tandis que d’autres préfèrent créer des groupes de divertissement et même avec la pandémie l’utilisation du télétravail est devenue populaire.

Comme prévu, Facebook cherche toujours à maintenir ses applications à jour et à permettre à la communauté de tester de nouveaux outils.

C’est pour cette raison qu’une version bêta de WhatsApp a été lancée, à laquelle vous pouvez accéder et être l’une des premières personnes et connaître toutes les nouvelles.

En fait, récemment, le média XDA Developers a signalé que dans l’application de test, ils avaient introduit de nouveaux outils pour créer des communautés.

De plus, vous pouvez partager des liens pour rejoindre d’autres groupes et même modifier la description et les informations de la communauté en question.

Différentes tâches peuvent être confiées aux participants, élément en quoi il diffère des groupes, car comme vous vous en souvenez peut-être, seuls les administrateurs peuvent intervenir dans l’administration des groupes ; dans ce cas, les utilisateurs effectueraient des tâches différentes.

C’est ainsi, selon le rapport, qu’ils partageraient des lignes de codes avec les groupes que nous connaissons tous déjà ; donc ils travailleraient ensemble.

Pour l’instant, seul un groupe d’utilisateurs peut avoir accès à l’outil, mais il touchera plus de mobiles utilisant la version bêta au fil du temps.

D’autre part, il a de nouveau envoyé un message d’acceptation de ses conditions aux utilisateurs qui ne l’ont pas encore fait, mais cette déclaration qui saute aux yeux des gens dès qu’ils ouvrent l’application a d’autres points que vous devez prendre en considération .

A noter que celles-ci sont très différentes de celles observées début 2021, où l’on vous informait que votre compte sera utilisé pour améliorer le système de publicité Facebook lorsque vous écrivez, surtout, à une entreprise.

Les termes de WhatsApp ont une date limite du 6 novembre et, si vous ne les acceptez pas, quelque chose de très différent se produira avec votre appareil mobile et, surtout, avec vos conversations.