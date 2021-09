WhatsApp pourrait bientôt être en mesure de transcrire les messages vocaux pour vous ; voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle fonctionnalité

in

WhatsApp va introduire une nouvelle fonctionnalité de transcription vocale

WhatsApp travaille à l’ajout d’une toute nouvelle gamme de fonctionnalités pour ses abonnés dans sa dernière version mise à jour, de la prise en charge multi-appareils aux réactions aux messages Emoji. Une autre fonctionnalité très pratique qui rendra bientôt la messagerie pratique est la fonction de transcription des messages vocaux.

Whatsapp permet désormais à un expéditeur d’enregistrer de courtes notes vocales et de les envoyer s’il n’est pas d’humeur à taper des messages. Mais souvent, écouter des notes vocales devient gênant pour le récepteur qui pourrait se tenir en réunion ou en assemblée. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la transcription des messages vocaux sera possible sans les lire.

Le site de suivi des fonctionnalités de WhatsApp, WABetainfo, rapporte que l’application soutenue par Facebook utilisera la technologie de reconnaissance vocale pour transcrire les messages vocaux envoyés par d’autres utilisateurs en déplacement. La fonctionnalité sera cependant facultative et nécessitera une autorisation spéciale sur iOS. Les utilisateurs se verront demander l’autorisation lorsqu’ils essaieront d’accéder pour la première fois et seront dirigés vers une nouvelle section « Transcription » pour essayer le service.

Une fois que votre appareil reçoit l’autorisation, les utilisateurs seront dirigés vers une nouvelle section « Transcription » pour essayer le service. Ensuite, les données vocales seront envoyées à Apple pour traiter les demandes. Les iPhones de cette façon amélioreront leur technologie de reconnaissance vocale. Les transcriptions seront enregistrées localement sur l’appareil de l’utilisateur plutôt que sur Facebook ou WhatsApp.

La fonction de transcription des messages vocaux est en phase de développement pour les utilisateurs iOS et Android et sera d’abord testée dans les futures versions bêta. La fonctionnalité est actuellement en cours pour les appareils Apple uniquement. Il n’y a aucun rapport d’une fonctionnalité similaire pour les appareils Android. Il est également peu probable que WhatsApp quitte Android d’une fonctionnalité aussi révolutionnaire

Autres fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille en dehors de la fonction de transcription vocale est une nouvelle option pour vous permettre de masquer votre “Dernière vue” de contacts spécifiques, réactions de message de style Instagram, cryptage de bout en bout pour les sauvegardes cloud et locales, multi-appareils prise en charge et capacité de transférer des discussions d’Android vers iOS.

