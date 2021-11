WhatsApp pourrait bientôt intégrer le système « Communautés »

08/11/2021 à 12h52 CET

Il y a de plus en plus de preuves que WhatsApp peut fonctionner dans une fonctionnalité Communautés. Les développeurs XDA ont repéré la possibilité pour la première fois en octobre, mais maintenant WABetaInfo a présenté des résultats similaires. Selon WABetaInfo, la fonction Communautés ressemble à donner aux administrateurs de groupe plus de pouvoir sur les groupes. Cela inclut la possibilité de créer des groupes au sein de groupes, ce qui peut être similaire à la façon dont les chaînes sont organisées dans une communauté Discord générale.

Les administrateurs peut inviter de nouveaux utilisateurs via un lien d’invitation communautaire puis commencez à envoyer des messages aux autres membres. C’est difficile savoir exactement à quoi ressembleraient ces discussions en ce moment, mais WABetaInfo note qu’ils semblent être chiffrés de bout en bout.

Il semble aussi que un changement de conception subtil aidera à distinguer les communautés des discussions de groupe régulières. Comme le souligne WABetaInfo, les icônes de la communauté sera carré aux coins arrondis, un format WhatsApp activé par erreur (puis rapidement désactivé) en octobre. On ne sait pas quand les Communautés seront officiellement mises en œuvre.

En travaillant sur une fonctionnalité Communautés, WhatsApp peut essayer de combler l’écart de plus en plus grand entre elle et d’autres applications. messagerie comme Telegram et Signal.