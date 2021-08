WhatsApp pourrait bientôt obtenir cette fonctionnalité de type Facebook Messenger : vérifiez les détails

in

Whatsapp va bientôt ajouter de nouvelles fonctionnalités comme la messagerie instanmat

La plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp appartenant à Facebook prévoit d’introduire des réactions rapides par message via une future mise à jour. La fonctionnalité est déjà disponible avec d’autres plateformes de médias sociaux comme Messenger et Instagram, toutes deux soutenues par Facebook.

La fonctionnalité sera lancée sur toutes les plates-formes, à savoir WhatsApp sur Android, ordinateur de bureau et iOS, a déclaré WABetaInfo qui rend compte des mises à jour de WhatsApp. Les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi une liste d’emojis pour revenir sur les messages reçus. La fonctionnalité fera l’objet d’un test bêta dans la prochaine mise à jour.

Une fois la fonction de réaction rapide aux messages ajoutée à WhatsApp, les utilisateurs seront invités à les inviter à passer à la dernière version de l’application. Les utilisateurs peuvent alors choisir parmi les emojis auxquels réagir sans taper de message.

Pendant ce temps, WhatsApp s’efforcera d’apporter une compatibilité multi-appareils afin que les utilisateurs puissent utiliser des comptes uniques à partir de plusieurs appareils sans que les smartphones ne se connectent à chaque fois.

WhatsApp teste en version bêta son client de bureau qui permet aux utilisateurs de Windows et de macOS de s’inscrire à la version bêta publique pour essayer toutes les nouvelles fonctionnalités de l’application de bureau WhatsApp.

