WhatsApp pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de déplacer l’historique des discussions entre les appareils Android et iOS

WhatsApp travaille sur des fonctionnalités multi-appareils

Bientôt, les utilisateurs d’Android pourront déplacer leur historique de discussion WhatsApp vers les iPhones ou vice versa. Selon les derniers rapports, WhatsApp teste actuellement sa propre fonctionnalité avec laquelle les utilisateurs pourront migrer l’historique des discussions entre des appareils utilisant différents systèmes d’exploitation sans l’aide d’applications tierces. Auparavant, WhatsApp avait également averti les utilisateurs que ces applications enfreignaient ses conditions d’utilisation. D’autres fonctionnalités que WhatsApp serait en train de tester sont l’utilisation du même compte sur plusieurs appareils et le maintien du Web WhatsApp en cours d’exécution même lorsqu’il n’est pas connecté au compte principal du téléphone.

WABetaInfo, qui teste les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp en version bêta et écrit à leur sujet dans un rapport, indique que la nouvelle fonctionnalité de migration de chat sera disponible dans la «future mise à jour» sans donner une heure d’arrivée estimée. Dans une capture d’écran, WEBetaInfo montre comment un utilisateur de WhatsApp sur iOS est invité à mettre à niveau l’application pour déplacer l’historique des discussions vers un appareil Android. Cependant, pour connecter les deux appareils pour déplacer le chat, l’appareil sans aucun choix doit mettre à jour vers la dernière version disponible de WhatsApp sur l’App Store pour éviter une « erreur de compatibilité ».

Cette nouvelle fonctionnalité prête à être déployée fait partie des tests WhatsApp des fonctionnalités multi-appareils depuis un certain temps maintenant. Le portail a également signalé l’année dernière sur la synchronisation des historiques de discussion WhatsApp sur plusieurs plates-formes. En fait, WABetaInfo a récemment partagé des captures d’écran de WhatsApp dans la fonction de test d’applications Web où les utilisateurs n’ont plus besoin de leur téléphone pour rester connectés à Internet pour utiliser la plate-forme sur un bureau. La fonctionnalité repérée sur les téléphones Android est également en cours de développement pour les utilisateurs Apple.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.