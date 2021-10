WhatsApp pourrait bientôt se doter d’un lecteur de messages vocaux dédié

in

TL;DR

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui rationaliserait les messages vocaux sur la plate-forme. Le « lecteur de messages vocaux global » permettrait aux utilisateurs d’écouter des messages vocaux où qu’ils se trouvent dans l’application. Cela rendrait l’écoute de notes vocales WhatsApp plus longues beaucoup moins fastidieuse.

WhatsApp pourrait bientôt introduire une fonctionnalité pour rationaliser l’expérience d’écoute des messages vocaux tout en offrant plus de liberté aux utilisateurs.

Le « lecteur mondial de messages vocaux », repéré pour la première fois par WABetaInfo, permettrait aux utilisateurs d’écouter des messages vocaux où qu’ils se trouvent dans WhatsApp. Actuellement, les messages vocaux ne sont diffusés qu’à partir de l’écran de discussion de l’expéditeur. Si vous quittez cet écran, la lecture du message s’arrête.

Lecteur de messages vocaux WhatsApp : comment cela fonctionnerait-il ?

La fonctionnalité ne nécessitera apparemment pas une refonte significative, mais il y aura quelques ajustements de l’interface utilisateur. À en juger par une capture d’écran partagée par WABetaInfo, les messages vocaux en cours de lecture pourraient recevoir une barre supérieure dédiée épinglée en haut de l’écran de WhatsApp. De plus, cette barre peut contenir des commandes de base, telles que la pause, la lecture et le rejet. Cette barre serait également accessible depuis n’importe quel écran de WhatsApp.

Cela semble être un ajout mineur par rapport à la prise en charge de plusieurs appareils, mais cela pourrait être une aubaine pour ces messages vocaux plus longs. Au lieu d’être épinglés sur la page de l’expéditeur tout en écoutant un enregistrement de dix minutes, les utilisateurs pourraient se livrer à d’autres activités au sein de l’application. On ne sait pas si WhatsApp pousserait ce contrôle un peu plus loin, permettant aux utilisateurs de lire des messages vocaux en arrière-plan s’ils changent d’application. Il n’y a actuellement aucune indication à ce sujet.

Bien que la fonctionnalité soit en cours de développement, ne soyez pas trop excité. WABetaInfo note que la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs. Il a également été repéré sur iOS, mais une version Android serait également en préparation. Il n’y a pas non plus de mot sur une date de sortie.