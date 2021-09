WhatsApp se prépare enfin à retravailler une fonctionnalité qu’il a déployée il y a quelques années. Selon un nouveau rapport, l’application de messagerie populaire pourrait bientôt modifier ses paramètres de confidentialité pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur qui peut voir leur statut “vu pour la dernière fois”.

Les gens de WABetaInfo ont trouvé des preuves qui suggèrent qu’il sera bientôt en mesure de cacher votre dernier statut vu à des contacts spécifiques. Actuellement, le dernier paramètre de confidentialité vu n’offre que trois options : Tout le monde, Mes contacts et Personne. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, la nouvelle option “Mes contacts sauf” vous permettra de choisir des contacts spécifiques dont vous souhaitez masquer votre statut.

Il convient toutefois de noter qu’une fois que vous avez désactivé votre dernier statut vu pour des contacts spécifiques, vous ne pourrez pas non plus voir le leur. La fonctionnalité est actuellement en cours de développement, cela pourrait donc prendre un certain temps avant qu’elle ne soit déployée pour les utilisateurs. Comme pour toute nouvelle fonctionnalité, cependant, elle sera d’abord activée pour les utilisateurs du canal bêta. En plus de votre dernier statut vu, vous pourrez également masquer votre photo de profil et vos informations « à propos » à des personnes spécifiques.

En plus de retravailler ses paramètres de confidentialité, WhatsApp se prépare à ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer encore l’expérience utilisateur sur sa plate-forme. Comme révélé plus tôt ce mois-ci, WhatsApp pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de réagir pour envoyer des réactions emoji de type Facebook Messenger.

L’application de messagerie appartenant à Facebook prévoit également d’introduire une nouvelle option de 90 jours pour la disparition des messages. Cependant, la plupart des utilisateurs de WhatsApp attendent que la fonctionnalité Multi-Device soit largement disponible.

La fonctionnalité, qui est devenue disponible pour certains bêta-testeurs en juillet, devrait être déployée sur les meilleurs téléphones Android avant la fin de l’année. Une fois qu’il sera largement disponible, vous pourrez utiliser votre compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils en même temps. De plus, vous n’avez pas besoin d’être connecté à votre téléphone pour envoyer ou recevoir des messages.