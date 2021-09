WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de signaler les messages de spam ; tout savoir

in

WhatsApp pour ajouter une nouvelle fonctionnalité de rapport

Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt signaler des messages spécifiques sur la plate-forme en plus de l’option existante de signaler les particuliers et les entreprises sur la base de l’ensemble du chat. WhatsApp teste actuellement de nouvelles fonctionnalités avec les utilisateurs bêta sur les appareils iPhone et Android. Cette fonctionnalité est importante car les messages de spam sont courants sur WhatsApp malgré les fonctionnalités de signalement des individus.

Le traqueur d’applications WABetaInfo a signalé que les versions bêta de WhatsApp pour iOS 2.21.190.12 et 2.21.190.11 avaient la possibilité de permettre aux utilisateurs de signaler des messages spécifiques sur la plate-forme. L’application transmettra uniquement le message signalé à WhatsApp et informera l’expéditeur du rapport.

Bien que rien ne soit clair sur la façon dont WhatsApp le fera s’il lit les messages de chat récents pour les signaler, un rapport de ProRepublica suggère qu’une certaine modération sera effectuée.

Le nouveau processus de rapport n’est pas comme celui de l’utilisateur de rapport existant où les cinq derniers messages sont signalés. Ici, lorsqu’un utilisateur appuie sur un message, l’option de rapport apparaît avec Étoile, Répondre, transférer, copier et supprimer. La fonctionnalité est maintenant disponible pour les utilisateurs bêta. La fonction est apparemment également disponible pour les versions bêta récentes de WhatsApp. La fonctionnalité serait disponible sur WhatsApp pour Android version bêta 2.21.20.1 pour un grand nombre de bêta-testeurs, bien que certains sur la version précédente 2.21.19.15 soient également capables de la repérer sur leurs téléphones.

WhatsApp a également fait plusieurs tentatives pour améliorer sa fonction de signalement afin de surmonter les abus et les messages de spam, mais les agresseurs et les spammeurs sont encore assez répandus sur la plate-forme.

