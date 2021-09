WhatsApp pourrait bientôt vous permettre d’envoyer des réactions emoji de type iMessage

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille sur les réactions aux messages, ce qui permettra aux utilisateurs de réagir à un message à l’aide d’émojis. Signal, qui est l’une des meilleures applications de messagerie Android, a ajouté des réactions emoji en février de l’année dernière. Les applications de messagerie texte populaires telles que iMessage d’Apple et Google Messages permettent également aux utilisateurs de répondre aux messages avec des réactions emoji.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, les utilisateurs recevront un message leur demandant de passer à une version plus récente de WhatsApp lorsqu’ils recevront une réaction. Malheureusement, aucun autre détail concernant la fonctionnalité n’est disponible pour le moment. Il n’y a pas non plus de mot sur le moment où la fonctionnalité pourrait arriver sur le canal bêta. Cependant, le rapport affirme que les réactions emoji seront d’abord disponibles pour les bêta-testeurs sur Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

WhatsApp a annoncé pas mal de nouvelles fonctionnalités au cours des dernières semaines, y compris les messages qui disparaissent une fois et la possibilité de transférer votre historique de discussion sur plusieurs plateformes.

Alors que les messages de disparition de View Once ont commencé à être diffusés dans le monde entier plus tôt ce mois-ci, la possibilité de transférer votre historique de discussion entre les plates-formes a été annoncée lors de l’événement de lancement du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. La fonctionnalité est actuellement limitée aux meilleurs téléphones Samsung, mais WhatsApp a confirmé qu’elle sera bientôt disponible sur d’autres appareils Android et iOS.

Une autre fonctionnalité qui commencera à être déployée avant la fin de l’année est la prise en charge de plusieurs appareils, permettant aux utilisateurs d’utiliser leur compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils à la fois. La prise en charge multi-appareils est déjà disponible pour les utilisateurs bêta sur Android et iOS.

WhatsApp facilite également l’envoi de paiements mobiles aux contacts avec un nouveau bouton de raccourci. Actuellement, le raccourci de paiement n’est disponible que pour les utilisateurs bêta en Inde.

Les gens de WABetaInfo ont publié une capture d’écran exclusive qui nous donne un premier aperçu de la fonctionnalité à venir.

Source : WABetaInfo

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, il n’y a que sept réactions parmi lesquelles choisir. Les réactions ne seront pas anonymes, ce qui signifie que tout le monde peut voir qui a réagi à un message spécifique.