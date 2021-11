WhatsApp pourrait enfin apporter des paiements P2P sécurisés aux États-Unis

WhatsApp se prépare peut-être à introduire son système de paiement peer-to-peer aux États-Unis, selon le code trouvé dans la dernière version bêta de l’application.

XDA-Developers a trouvé du code dans la version bêta de WhatsApp 2.21.23.10 qui pointe directement vers l’intégration de Novi et les transactions de paiement. Cela corrobore des conclusions similaires de WABetaInfo à la fin du mois dernier, qui ont également montré des preuves de l’intégration de Novi et ont même réussi à montrer à quoi cela pourrait ressembler :

Source : WABetaInfo

Novi est le portefeuille numérique appartenant à Facebook Meta, et maintenant la société unifie tous ses services de paiement pour ses différentes applications sous la marque Novi. À première vue, les utilisateurs pourront gérer leur compte Novi directement depuis WhatsApp.

Étant donné que le service Novi n’est disponible qu’aux États-Unis et au Guatemala, le changement pourrait signaler l’arrivée imminente des paiements P2P pour les utilisateurs américains de WhatsApp. Dans l’état actuel des choses, la possibilité de configurer des paiements WhatsApp pour envoyer et recevoir de l’argent n’est disponible qu’en Inde et au Brésil. Cependant, l’application de messagerie a « travaillé pour amener cette fonctionnalité dans d’autres pays ». Les utilisateurs de US Messenger peuvent également effectuer des paiements entre eux.

Novi n’est pas très différent des autres services P2P concurrents. Les utilisateurs pourront s’envoyer de la monnaie numérique (Pax Dollars) presque instantanément, transférer des fonds sur un compte bancaire ou même récupérer l’argent dans un dépanneur local. Le service nécessite également une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement afin de créer un compte afin qu’il soit sécurisé et que les utilisateurs puissent être sûrs de à qui ils envoient de l’argent.

On ne sait pas quand cette intégration sera déployée sur WhatsApp, mais cela pourrait signaler une énorme expansion des capacités P2P de l’application.

