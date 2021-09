WhatsApp pourrait exposer vos données personnelles Attention !

in

Tout semble indiquer que si vous ne mettez pas à jour le fameux application de WhatsApp, vous pouvez courir le risque d’exposer vos données personnelles, il s’agit d’une nouvelle faille découverte par les utilisateurs de ladite application de messagerie.

La vérité est que WhatsApp a été affecté par une vulnérabilité dans son fonction Filtre d’image à corriger.

Maintenant, malheureusement, nous devrons nous soucier d’un échec dans WhatsApp de ceux qui ne devraient pas arriver, cependant et malheureusement, ils arrivent.

Et le pire, c’est que ce n’est même pas à cause de nous, mais plutôt de ceux qui sont derrière l’application.

Comme annoncé par la société de cybersécurité Check Point Research, la célèbre application WhatsApp a été affectée par une vulnérabilité qui laisse la porte ouverte à un attaquant pour accéder à des informations sensibles stockées dans la mémoire de l’application.

Les experts de Check Point ont découvert la faille de sécurité, appelée CVE-2020-1910, une vulnérabilité qui trouve son origine dans la fonction de filtre d’image de WhatsApp, un processus par lequel les pixels de l’image d’origine sont modifiés pour obtenir certains effets visuels, tels que le flou ou la netteté.

Ainsi, lors de l’étude de la vulnérabilité trouvée, Check Point a découvert que le changement entre les différents filtres dans les fichiers GIF élaborés provoquait effectivement le plantage de WhatsApp, et a identifié l’un des plantages comme une altération de la mémoire.

Alors qu’un cybercriminel aurait pu exploiter cette faille et ainsi accéder à des informations sensibles de la mémoire de l’application.

Il faudrait que je vous envoie une image traitée avec ce type de filtres », comme l’explique la société de cybersécurité.

Cependant, la bonne nouvelle est que Check Point Research a déjà informé WhatsApp de la vulnérabilité et WhatsApp a déjà corrigé le bogue.

Mais pour être efficace sur votre mobile, vous devez mettre à jour WhatsApp ou vérifier qu’il est déjà dans la version la plus récente.

Pour ce faire, le plus rapide est d’ouvrir le Google Play Store ou l’App Store, de rechercher WhatsApp et de vérifier instantanément s’il est déjà avec la version la plus récente ou si vous devez le mettre à jour à la main.

Donc, vous feriez mieux d’avoir toutes sortes de soins avec l’application, car la vérité est que nous ne savons pas exactement ce qui peut arriver et sans aucun doute notre vie privée sera toujours en danger, nous n’avons donc pas à faire confiance.