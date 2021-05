WhatsApp poursuit le gouvernement indien pour arrêter la “ surveillance de masse ”

L’application de messagerie WhatsApp appartenant à Facebook a intenté une action en justice en Inde pour contester les nouvelles règles gouvernementales qui l’obligeraient à prendre des dispositions pour permettre la traçabilité des messages cryptés des utilisateurs. WhatsApp affirme que les règles «sapent fondamentalement le droit des personnes à la vie privée» et briseraient le cryptage de bout en bout sur sa plate-forme.

WhatsApp estime également que le traçage des messages serait non seulement inefficace, mais également très susceptible d’être abusé. Étant donné que la traçabilité obligerait les meilleures applications de messagerie Android à transmettre les noms des personnes qui ont partagé quelque chose même si elles ne l’ont pas créé, des personnes innocentes pourraient être prises dans des enquêtes.

Dans un article expliquant sa position sur la traçabilité, WhatsApp a écrit:

WhatsApp a déployé un cryptage de bout en bout dans toute notre application en 2016, de sorte que les appels, les messages, les photos, les vidéos et les notes vocales aux amis et à la famille ne soient partagés qu’avec le destinataire prévu et personne d’autre (pas même nous). La «traçabilité» vise à faire le contraire en exigeant que les services de messagerie privés comme WhatsApp gardent une trace de qui a dit quoi et qui a partagé quoi pour des milliards de messages envoyés chaque jour. La traçabilité nécessite que les services de messagerie stockent des informations qui peuvent être utilisées pour vérifier le contenu des messages des personnes, brisant ainsi les garanties mêmes que le cryptage de bout en bout offre. Afin de suivre ne serait-ce qu’un seul message, les services devraient suivre chaque message.

Le procès intervient un jour après que le parent de WhatsApp, Facebook, a confirmé qu’il se conformerait aux nouvelles dispositions des nouvelles règles informatiques. Cependant, il n’a pas encore nommé un agent des griefs résident, un chef de la conformité et une personne-ressource nodale, comme l’exigent les nouvelles normes.

