WhatsApp prend désormais en charge les paiements par crypto-monnaie aux États-Unis

Facebook (maintenant Meta) voulait lancer son propre service de paiement par crypto-monnaie il y a quelques années. L’idée était que les gens l’utiliseraient avec un portefeuille numérique créé par Facebook pour envoyer et recevoir de l’argent via des applications de chat comme Messenger ou WhatsApp. Appelé Libra, le projet a rencontré beaucoup de résistance de la part des utilisateurs et des régulateurs, et Facebook l’a apparemment abandonné.

Mais l’entreprise n’a pas complètement abandonné. Les teasers du métaverse de Mark Zuckerberg incluaient des références de crypto-monnaie il y a quelques semaines à peine. Avance rapide jusqu’à la mi-décembre, et WhatsApp a maintenant lancé un programme pilote pour prendre en charge les paiements cryptographiques instantanés aux États-Unis.

Les rêves de crypto-monnaie de Facebook

Anciennement connue sous le nom de Balance, la crypto-monnaie de Facebook s’appelle désormais Diem. C’est un jeton numérique stable, ce qui signifie qu’il serait lié à une valeur spécifique, et cela réduirait considérablement la volatilité. Ainsi, la crypto-monnaie conviendrait aux paiements comme ceux que WhatsApp prendra en charge. Cependant, Facebook n’utilise pas Diem pour ses paiements WhatsApp – nous en parlerons plus tard.

Facebook a également créé un portefeuille numérique, que les investisseurs utilisent pour stocker leurs pièces en toute sécurité sur un appareil. Le portefeuille permettra également d’effectuer des paiements en crypto-monnaie entre personnes. Le portefeuille initial Libra avait un nom similaire – Calibra. Facebook l’a changé en Novi, ce dont vous aurez besoin pour envoyer et recevoir des paiements en crypto-monnaie via WhatsApp.

Avant de prendre en charge les paiements cryptés aux États-Unis, Facebook a testé des fonctionnalités WhatsApp similaires sur les marchés internationaux. Les utilisateurs en Inde et au Brésil peuvent envoyer et recevoir de l’argent via l’application de chat. Mais le processus implique la monnaie fiduciaire locale plutôt que la crypto.

Comment fonctionnent les paiements par crypto-monnaie WhatsApp

Le programme de paiement par crypto-monnaie WhatsApp est disponible pour un nombre limité de personnes aux États-Unis. Stéphane Kasriel de Novi et Will Cathcart de WhatsApp ont annoncé la nouvelle sur Twitter.

Il existe une nouvelle façon d’essayer le portefeuille numérique @Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent à l’aide de Novi sur @WhatsApp, ce qui rendra l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message. pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stéphane Kasriel (@skasriel) 8 décembre 2021

Le seul crypto pris en charge par WhatsApp est un stablecoin appelé Pax Dollars ou USDP. Cela signifie que 1 USDP coûtera toujours 1 $ en monnaie fiduciaire, vous n’aurez donc pas à faire face à la forte volatilité associée à la plupart des crypto-monnaies. De plus, l’USDP n’appartient pas à Facebook. C’est une société appelée Paxos qui émet l’USDP. Enfin, Coinbase est un partenaire de garde pour Facebook.

En d’autres termes, vous auriez plus de raisons de faire confiance au système de paiement par crypto-monnaie WhatsApp qu’à la précédente initiative Libra de Facebook.

En ce qui concerne le processus réel d’envoi et de réception d’argent via WhatsApp, le processus devrait être assez simple. Tout se passe dans l’application de chat, les paiements fonctionnant comme un transfert de pièce jointe. De plus, tout se passe instantanément, il ne devrait donc pas y avoir de temps d’attente entre l’envoi et la réception des fonds.

Nouveau aux États-Unis : utilisez votre portefeuille numérique @Novi pour envoyer et recevoir de l’argent directement dans un chat @WhatsApp. Les gens utilisent WA pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et maintenant Novi les aidera à le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais. https://t.co/4wG4t8zwKh – Will Cathcart (@wcathcart) 8 décembre 2021

Et le cryptage ?

La meilleure partie concerne les commissions, mais c’est peut-être aussi la pire partie. Vous n’avez pas à payer de frais de transfert lorsque vous envoyez ou recevez de l’argent. Et vous n’avez pas à payer de frais lorsque vous transférez de l’argent sur votre compte bancaire. De plus, les transferts de crypto-monnaie Novi dans WhatsApp n’ont aucune limite en place. Vous pouvez le faire autant que vous en avez besoin.

Mais chaque fois que Facebook lance un nouveau produit gratuit, vous devez vous demander ce que l’entreprise pourrait rechercher. Vous payez pour les fonctionnalités gratuites de Facebook, Instagram et WhatsApp avec vos données. On ne sait pas pour le moment comment et si Facebook prévoit de suivre les transactions financières qui se déroulent dans ses applications via son portefeuille Novi.

Le cryptage WhatsApp restera en place pendant ces paiements en crypto-monnaie. Facebook et d’autres tiers ne peuvent pas espionner les chats et les appels. Mais le portefeuille Novi traite les transactions de crypto-monnaie WhatsApp. Ces paiements peuvent être suivis via la blockchain USDP.

De plus, pour utiliser Novi, vous devrez fournir une pièce d’identité et lier un compte bancaire. C’est ainsi que fonctionnent la plupart des portefeuilles numériques pour garantir que les entreprises qui traitent les paiements cryptographiques connaissent l’identité de l’utilisateur.

Cela dit, on ne sait pas combien de temps vous devrez attendre pour que les paiements par crypto-monnaie WhatsApp deviennent largement disponibles. Si vous avez hâte d’essayer la fonctionnalité, vous pouvez toujours vous inscrire au portefeuille Novi, en supposant qu’il soit disponible dans votre région.