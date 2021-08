WhatsApp prend en charge les transferts de discussion iPhone vers Android

WhatsApp est la plus grande application de messagerie au monde sur les appareils mobiles. Tout cela grâce à quelques fonctionnalités intéressantes qui font de WhatsApp une application presque incontournable. WhatsApp est livré avec un cryptage de bout en bout, tout comme iMessage et Signal. Le cryptage protège les discussions et les appels, et les sauvegardes seront également bientôt cryptées. L’application est donc un moyen facile de relier la communication iPhone à Android. C’est une excellente application compagnon à avoir avec l’application de discussion principale sur votre iPhone ou appareil Android. La seule chose qui rend l’utilisation de WhatsApp problématique est la position lâche de Facebook envers la confidentialité. Mis à part les controverses sur Facebook, il manque une fonctionnalité importante à WhatsApp. C’est le transfert de discussion iPhone vers Android (et vice-versa) qui vous permettrait de changer facilement d’appareil, quel que soit le système d’exploitation. La fonctionnalité arrive enfin avec quelques mises en garde massives.

Transférer les chats WhatsApp de l’iPhone vers Android

iPhone et Android sont deux plates-formes avec des millions de fans fidèles qui ne penseraient jamais à passer de l’autre côté. Mais de nombreux autres acheteurs de smartphones passent d’iOS à Android quand bon leur semble. Ce processus implique de déplacer l’intégralité de ses données d’un système d’exploitation à l’autre. Et c’est relativement facile à faire pour la plupart.

Mais si vous souhaitez transférer l’intégralité de vos discussions WhatsApp de l’iPhone vers Android ou inversement, il n’y a aucun moyen officiel de le faire. WhatsApp vous permet de déplacer des sauvegardes d’iOS vers un appareil iOS et d’Android vers Android. Il existe des applications qui déplacent l’intégralité de l’historique des discussions d’une plate-forme à l’autre. Cependant, ils ne sont pas officiels et ne fonctionnent pas avec la bénédiction de WhatsApp.

Facebook va tout réparer, rendant le transfert de l’iPhone vers Android possible sur WhatsApp pour la première fois. Ce n’est pas sans quelques mises en garde, cependant. Cela inclut le manque de prise en charge du déplacement des discussions d’Android vers iOS.

Processus de transfert de chat WhatsApp iPhone vers Android. Source de l’image : WhatsApp

Comment tout fonctionne

WhatsApp vous permettra de transférer l’intégralité de l’historique des discussions entre iPhone et Android, mais la fonctionnalité ne sera pas disponible pour tout le monde à la fois. La fonctionnalité a été introduite mercredi lors de l’annonce du Galaxy Fold 3 et du Flip 3 de Samsung. Vous devrez donc acheter l’un des nouveaux combinés pliables pour en profiter. C’est là que réside une autre mise en garde. Le Flip 3 commence à 999 $, tandis que le Fold 3 coûte 1 799 $.

Enfin, la fonctionnalité WhatsApp iPhone vers Android ne sera pas seulement déployée sur tous les appareils Android. Après les pliables, les téléphones Samsung qui exécutent au moins Android 10 le prendront en charge. Ensuite, cela se produira «dans les semaines à venir», selon The Verge. On ne sait pas quand les téléphones non Samsung l’obtiendront.

De plus, on ne sait pas pour le moment quand le transfert de discussion Android vers iPhone sera disponible dans WhatsApp. Il n’est pas surprenant de voir Facebook prendre en charge les commutateurs iPhone vers Android plutôt que l’inverse. Après tout, le plus grand réseau social au monde n’aime pas trop Apple.

Si vous envisagez de transférer des discussions entre iPhone et Android, vous devrez vous procurer un câble Lightning vers USB-C si vous n’en possédez pas déjà un. C’est ainsi que fonctionne le transfert. Vous ne pouvez pas le faire localement ou via Internet.

