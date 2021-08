WhatsApp prépare un changement dans la façon dont nous envoyons des notes vocales | La technologie

Écouter les notes vocales sur WhatsApp avant de les envoyer est quelque chose qui nécessite de suivre des étapes vraiment fastidieuses. WhatsApp veut mettre fin à tout cela et c’est pourquoi il améliore la manière dont les notes vocales sont envoyées.

Les mémos vocaux ne sont pas un plat de bon goût pour tous les utilisateurs. Le grand débat sur ce mode de communication met en évidence plusieurs côtés opposés. Certains utilisateurs les ont acceptées comme méthode pour ne pas passer d’appel, tandis que l’autre groupe pense qu’il n’est pas nécessaire de faire écouter à quelqu’un un podcast qu’il n’a pas demandé..

La vérité est que peu importe de quel côté vous appartenez, les applications de messagerie parient sur ce type de communication et elles le font de telle manière que de temps en temps les fonctions sont améliorées. WhatsApp ne veut pas prendre de retard sur la concurrence et la dernière chose qu’il teste est une nouvelle façon d’envoyer des mémos vocaux.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il manque quelques options intéressantes que l’on trouve dans d’autres applications de messagerie. Ce sont certains que vous pouvez copier.

Quand il s’agit d’envoyer des notes vocales, il y a toujours eu un gros problème, et c’est que dans WhatsApp, vous ne pouvez pas savoir à quoi elles ressemblent. Les mémos vocaux sont généralement enregistrés à l’extérieur et, parfois, à cause du vent ou simplement parce que le microphone est couvert, la qualité audio générée n’est pas à la hauteur et le récepteur est incapable de déchiffrer le contenu du mémo vocal.

Écouter les notes vocales avant de les envoyer sur WhatsApp nécessitait de faire des astuces avec l’appareil mobile : enregistrer, bloquer l’enregistrement, quitter le chat et entrer à nouveau. Allez, ce n’était pas du tout confortable de devoir faire ça à chaque fois que tu voulais écouter une note vocale déjà enregistrée. Le changement de WhatsApp se concentrerait sur l’amélioration de cette expérience.

Ce qui a été vu dans la version bêta de WhatsApp, c’est que, maintenant, lorsqu’une note vocale est enregistrée et que l’enregistrement est bloqué, afin de ne pas avoir à appuyer sur le bouton pendant toute la durée de cette note, les ondes apparaissent sonores de ce que nous enregistrons. A la fin de la note, on pourra la revoir, l’écouter et tout ça sans avoir à faire de trucs fantaisistes..

Le changement est léger, mais important. En réalité, cela n’a pas de sens qu’il soit en version bêta alors que c’est quelque chose de si simple qu’il aurait dû l’être depuis le lancement des notes vocales dans WhatsApp. Le point positif est qu’il est déjà en version bêta d’Android et iOS, nous n’avons donc plus qu’à attendre qu’il atteigne la version stable.