WhatsApp prépare un nouveau «mode disparition»: qu’est-ce que cela signifie exactement et comment cela fonctionne | La technologie

Après des messages qui s’autodétruisent au bout d’un moment, WhatsApp a prévu une nouvelle fonction qui emmènerait cet utilitaire beaucoup plus loin.

La vie privée est à l’ordre du jour, les utilisateurs valorisent de plus en plus leur sécurité et leur confidentialité et ne veulent pas que les applications ou les tiers découvrent leur vie privée à travers leurs messages. En réponse à cette nouvelle demande, WhatsApp prépare une nouvelle fonction qui arrivera bientôt sur nos mobiles.

Depuis le site WABetaInfo, ils ont annoncé l’arrivée imminente d’une nouvelle fonction dans l’application de messagerie Facebook. Ils assurent que cette nouveauté sera disponible avec la prochaine mise à jour pour les terminaux Android et les mobiles Apple.

Il s’agit de Mode disparaître, en principe une version plus large des messages qui s’autodétruisent sur WhatsApp et qui sont arrivés il y a quelques mois dans cette application. Avec lui, les conversations sont supprimées automatiquement, dans ce tutoriel, nous expliquons comment les utiliser.

Cette nouvelle fonctionnalité garantit qu’une fois activée, les messages de ce chat commenceront à disparaître. Rien n’indique combien de temps ils resteront disponibles pour que les autres membres du chat puissent lire ces messages calmement avant qu’ils ne disparaissent. Pour le moment, les informations dont nous disposons indiquent qu’il s’agit d’une fonction très similaire à celle des messages qui s’autodétruisent.

La différence réside peut-être dans le message d’avertissement lors de l’activation de la fonction. Lorsque nous activons les messages qui s’autodétruisent ou «messages temporaires», en même temps ceux-ci sont supprimés, mais l’avertissement reste en bleu indiquant que la fonction d’autodestruction a été activée ce jour-là et que nous avons essayé de cacher quelque chose.

N’oubliez pas que les messages WhatsApp sont protégés de bout en bout, cela signifie qu’ils voyagent cryptés d’un terminal à un autre et ne sont stockés dans aucun centre de données ou serveur d’entreprise où d’autres pourraient les pirater et les lire. C’est-à-dire le seul moyen pour quelqu’un d’autre de lire ces messages sans autorisation est de voler et de déverrouiller l’un de ces téléphones.

C’est là qu’interviendrait l’utilité de cette nouvelle fonction. Si les messages sont supprimés automatiquement, cette conversation serait comme si elle n’existait pas et personne ne pourrait la voir sur votre mobile ou sur celui de l’autre personne. De plus, vous avez la possibilité de renforcer la sécurité de votre mobile et de WhatsApp avec des mots de passe et des systèmes biométriques afin que personne ne puisse le fouiner sans votre permission.

Cette fonction peut être utile pour les personnes qui souffrent d’une sorte de harcèlement ou de mauvais traitements de la part de personnes qui, comme la famille, les amis ou le partenaire. Ces victimes ont besoin de demander de l’aide sans que ces communications ne laissent aucune trace que l’agresseur puisse localiser et percevoir qu’elles tentent de lui fuir, car il existe des lignes téléphoniques pour aider les femmes ou les enfants maltraités qui ne laissent aucune trace au téléphone. facture et pourrait bientôt avoir des fonctions similaires dans les applications de messagerie populaires telles que WhatsApp.