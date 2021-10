WhatsApp présente de nouvelles politiques que vous devrez accepter | Pixabay

La célèbre application WhatsApp a présenté de nouvelles politiques et aussi ce qui arrivera à votre téléphone portable si vous n’acceptez pas avant le 6 novembre, alors continuez à lire pour que vous puissiez les connaître et savoir de quoi nous parlons.

Sûrement un message sur le nouveaux termes de WhatsApp qui entrera en vigueur le 6 novembre.

C’est vrai, WhatsApp est à nouveau dans l’œil du cyclone, car c’était il y a à peine une semaine quand il a laissé tout le monde au secret et maintenant il présente autre chose.

Actuellement, l’application compte plus de millions de personnes qui parlent et partagent des informations, ainsi que de contacter leurs entreprises et entreprises préférées.

Cependant, il modifiera à nouveau ses politiques le 6 novembre, ce qu’il a également fait il y a quelques mois.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’application appartenant à Facebook a connu une chute brutale de plus de 6 heures, laissant une grande partie des utilisateurs sans service.

Cependant, tout semble indiquer que la société WhatsApp aime être dans la controverse chaque fois qu’elle le peut.

Et c’est maintenant qu’il est revenu pour envoyer un message d’acceptation de ses conditions aux utilisateurs qui ne l’ont pas encore fait, cependant, cette déclaration qui saute aux yeux des gens dès qu’ils ouvrent l’application a d’autres points qui vous devriez prendre en considération.

A noter que celles-ci sont très différentes de celles observées début 2021, où l’on vous informait que votre compte sera utilisé pour améliorer le système de publicité Facebook lors de l’écriture, notamment, d’une entreprise.

Les termes de WhatsApp ont une date limite du 6 novembre et, si vous ne les acceptez pas, quelque chose de très différent se produira avec votre appareil mobile et, surtout, avec vos conversations.

En premier lieu, il commencera à restreindre les comptes de ces mineurs, ce qui signifie que si vous avez moins de 16 ans, vous ne pourrez pas utiliser l’application à moins que votre père ne l’autorise.

Si vous n’avez pas 16 ans, votre compte sera fermé et, avec lui, vous perdrez toutes vos conversations.

Le but de Facebook est de protéger les petits qui, dans une large mesure, ne contrôlent pas leurs parents.

WhatsApp répétera une fois de plus à tous ceux qui n’ont pas accepté ses politiques et conditions dans le passé un message ou un rappel afin que vos informations soient utilisées par les sociétés Facebook afin qu’elles puissent segmenter leur publicité.

Cependant, si vous n’acceptez pas les nouvelles politiques de WhatsApp avant le 6 novembre prochain, vos conversations seront limitées et vous ne pourrez plus envoyer ou recevoir de messages comme vous le faisiez auparavant, bien que des notifications soient visibles.