WhatsApp présente une fonction qui vous permet de cacher les conversations sensibles des regards indiscrets | La technologie

Le mode archivé est déjà en phase de test. Une nouvelle fonctionnalité vient à WhatsApp qui promet de donner aux utilisateurs beaucoup de jeu pour cacher des conversations inconfortables ou très personnelles.

WhatsApp vient de publier une nouvelle mise à jour de son programme d’essai qui inclut une fonctionnalité tant attendue. Les testeurs de cette application de messagerie peuvent maintenant commencer à expérimenter le mode archivé.

Nous avons tous une conversation ou une discussion de groupe dont nous voulons fuir de temps en temps ou nous cacher du reste du monde, Mode archivé vous pouvez résoudre ces deux problèmes et quelques autres. Cette nouveauté vous permet d’archiver les conversations et de les cacher dans un dossier séparé, elles ne seront plus aussi visibles.

Les conversations qui aboutissent dans ce dossier d’archives seront immédiatement désactivées, vous ne recevrez donc pas de notifications et les nouveaux messages ne seront pas affichés sur la page principale de WhatsApp avec d’autres conversations.

En étant silencieuse et mise de côté d’une certaine manière, cette fonction permet à chaque utilisateur de l’utiliser comme bon lui semble, de cacher les conversations privées aux regards indiscrets ou de faire taire des discussions un peu plus ennuyeuses, par exemple en vacances. Si vous ne voulez rien savoir sur un chat familial dans une saison mais que vous ne voulez pas le supprimer pour ne pas ressembler à un avantage devant toute la famille ou si vous avez besoin d’une pause du chat de bureau où ils n’envoient que des mèmes.

Il existe de nombreux cas d’utilisation possibles pour cette fonction, bien que l’application vous permette de réduire l’intensité de l’effet avec l’option de Gardez les discussions archivées. Comme expliqué dans WABETAInfo, le dossier des conversations archivées reste en haut de la liste des discussions, indiquant combien de ces discussions archivées ont de nouveaux messages.

Pour le moment, il est nécessaire de s’inscrire à la version bêta de WhatsApp pour tester cette fonction, qui est accompagnée d’une autre. Les discussions sans activité après 6 mois seront automatiquement masquées dans la section archivée.

Ces fonctions de test peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois pour atteindre le grand public de WhatsApp, car elles passent généralement de nombreux tests et quelques modifications si elles ont reçu une mauvaise note. Cependant, il est intéressant de connaître le travail que les développeurs préparent pour améliorer l’application.