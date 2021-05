WhatsApp prolonge la date limite pour accepter sa mise à jour de politique “ à prendre ou à laisser ” jusqu’au 19 juin sur certains marchés: rapport

WhatsApp a maintenu que les nouvelles dispositions de la politique ne concernent que les comptes professionnels

Politique de confidentialité de WhatsApp: Au milieu de nombreux problèmes liés à sa politique de confidentialité mise à jour, WhatsApp semble avoir prolongé la date limite d’acceptation de cette politique dans certains endroits jusqu’au 19 juin de cette année. Auparavant, la plate-forme de messagerie instantanée avait donné aux utilisateurs jusqu’au 15 mai pour accepter sa politique mise à jour “ à prendre ou à laisser ”, mais à mesure qu’elle se rapprochait de la date, elle a décidé de ne prendre aucune mesure immédiate contre les utilisateurs qui ne l’avaient pas acceptée. La plateforme appartenant à Facebook avait déclaré que les comptes qui n’acceptaient pas la politique ne seraient pas désactivés. Pourtant, les rapports indiquent que WhatsApp a fixé une nouvelle date limite à quelques endroits et cette fois également, il indique que les utilisateurs devraient accepter la politique pour continuer à utiliser la plate-forme.

Les rapports suggèrent que les utilisateurs ont reçu des notifications sur la date limite mise à jour dans des endroits comme l’Argentine et l’Allemagne. De plus, le message contextuel indique que la politique mise à jour est conforme aux nouvelles lois sur la protection des données de l’Union européenne, affirmant que pour continuer à utiliser WhatsApp, les utilisateurs devraient accepter la politique d’ici le 19 juin. que si les utilisateurs peuvent choisir d’ignorer cette fenêtre contextuelle, s’ils souhaitent continuer à bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plate-forme de messagerie instantanée, ils devront accepter la politique.

La politique de confidentialité controversée a été introduite pour la première fois par WhatsApp en janvier de cette année, et les utilisateurs ont eu jusqu’au 8 février pour accepter la politique, sans choisir de ne pas l’accepter. Cela a rapidement conduit à l’indignation mondiale car la politique mise à jour a enrôlé des données supplémentaires que WhatsApp partagerait avec la société mère Facebook, qui est déjà en difficulté à cause de son modèle de revenus publicitaires ciblés. Les critiques et l’enquête sur la politique dans de nombreux endroits ont amené WhatsApp à reporter la date limite au 15 mai afin de pouvoir éliminer toute «désinformation» sur sa politique de confidentialité.

Il a également choisi de ne pas désactiver les comptes le 15 mai pour les personnes qui n’acceptaient pas la politique, et a déclaré qu’il continuerait plutôt à faire le suivi de ces comptes et à les informer davantage de la politique mise à jour. Tout au long de cette controverse, WhatsApp a soutenu que les nouvelles dispositions de la politique ne concernent que les comptes professionnels et n’affecteront pas la sécurité et le cryptage de bout en bout du fonctionnement des conversations et des appels personnels ou de groupe.

