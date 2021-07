WhatsApp propose déjà son support multi-appareils en version bêta

15/07/2021 à 12:07 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis quelque temps, nous connaissons l’une des prochaines fonctions qui arriveront bientôt dans la version finale de WhatsApp. On parle de le support multi-appareils de la plateforme. Fondamentalement, nous pouvons utiliser l’application sur quatre autres appareils en même temps, en plus du téléphone sur lequel WhatsApp est actif. Cette fonction est déjà en version bêta et toute personne ayant accès à la version d’essai de l’application peut l’essayer. Cependant, il comporte également une série de limitations que nous décrivons dans les prochaines lignes.

Comme nous l’avons mentionné, la vertu de cette nouvelle fonction est celle de accéder à WhatsApp sur quatre appareils supplémentaires en même temps, sans avoir à connecter notre téléphone portable pour cela. Rappelons qu’actuellement, nous avons besoin d’un appareil mobile actif et lié pour accéder à WhatsApp Web. Avec cette fonction qui ne sera plus nécessaire, cependant le lien avec les autres appareils est similaire à celui qui existe actuellement avec la version web, c’est-à-dire via QR Code. S’il est vrai que c’est une excellente nouvelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un téléphone connecté, cette nouvelle fonction nous limite à n’avoir qu’un seul téléphone portable, nous obligeant à dire que les autres appareils que nous avons connectés sont des ordinateurs. De cette façon, bien que ce soit une bonne avancée, nous aurons pratiquement la même expérience à des fins pratiques. Pour faire fonctionner cette nouvelle forme de service, tous les appareils auraient désormais une clé d’identification unique. C’est ce qu’assure le post que Facebook a dédié à cette nouvelle fonction de l’application. De plus, tout l’historique des messages est synchronisé sur tous les appareils que nous avons liés.

Il n’y a pas encore de détails sur le moment où la fonctionnalité multi-appareils arrivera dans la version finale de WhatsApp. Il faudra être attentif pour en savoir plus à son sujet.