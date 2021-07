WhatsApp recule et dit à la Haute Cour de Delhi qu’il n’obligera pas les utilisateurs à accepter la nouvelle politique de confidentialité

Auparavant, WhatsApp avait déclaré que les utilisateurs devront accepter la nouvelle politique de confidentialité s’ils souhaitent utiliser toutes les fonctionnalités de l’application.

L’application de messagerie WhatsApp a déclaré devant la Haute Cour de Delhi qu’elle n’obligerait pas les utilisateurs à opter pour sa nouvelle politique de confidentialité, qu’elle a suspendue pour le moment, jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi sur la protection des données.

La position de la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook contraste fortement avec ses déclarations antérieures, dans lesquelles elle a clarifié devant un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh qu’elle ne limiterait pas la fonctionnalité pour les utilisateurs qui n’optent pas pour une nouvelle confidentialité. politique.

Apparaissant pour WhatsApp, l’avocat Harish Salve a déclaré qu’il avait volontairement accepté de suspendre la nouvelle politique de confidentialité. Il a dit que l’entreprise n’obligerait pas les gens à l’accepter.

Il a ajouté que l’application de messagerie continuerait cependant à afficher la mise à jour à ses utilisateurs.

La Haute Cour de Delhi a entendu un appel de Facebook et de sa société WhatsApp contre l’ordonnance d’un juge unique refusant d’arrêter l’ordonnance de la Commission indienne de la concurrence ordonnant une enquête sur la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp.

Auparavant, WhatsApp avait déclaré que les utilisateurs devront accepter la nouvelle politique de confidentialité s’ils souhaitent utiliser toutes les fonctionnalités de l’application. Il avait dit que ceux qui refusaient d’accepter la politique seraient rappelés pendant un certain temps et s’ils n’acceptent toujours pas, ils ne pourront pas utiliser l’application et ses fonctions principales comme la messagerie et les appels.

WhatsApp avait fait face à une réaction intense de la part des utilisateurs qui craignaient une violation de leur vie privée et alléguaient que leurs données seraient partagées avec Facebook.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.