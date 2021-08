WhatsApp refuse d’utiliser la technologie effrayante de Facebook pour les publicités ciblées

L’application de chat la plus populaire au monde appartient à Facebook, qui a payé près de 20 milliards de dollars pour WhatsApp il y a quelques années. Mais Facebook n’en tire pas d’argent, et un cryptage WhatsApp de plus en plus puissant fait obstacle. L’entreprise ne peut pas cibler les utilisateurs avec des publicités personnalisées, car les informations contenues dans les discussions sont cryptées de bout en bout. Par conséquent, les données personnelles sont illisibles. Un nouveau rapport indique que Facebook étudie déjà des moyens d’« espionner » les conversations cryptées pour diffuser des publicités personnalisées. Cependant, le haut dirigeant de WhatsApp a déjà démenti le rapport, affirmant que WhatsApp n’envisage pas la fonctionnalité.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La nouvelle technologie effrayante

Facebook est l’une des nombreuses entreprises qui étudient une technologie appelée cryptage homomorphe, selon The Information. En plus de Facebook, Amazon, Microsoft et Google feraient également des recherches sur la même technologie.

Le réseau social dispose d’une équipe de chercheurs en IA qui étudient les « moyens d’analyser des données cryptées sans les décrypter ». Avec cette technologie, Facebook serait en mesure d’analyser les messages WhatsApp cryptés et d’utiliser les données pour cibler la publicité sans casser le cryptage.

Facebook recrute plus d’experts selon les dernières offres d’emploi. Cela suggère que Facebook souhaite préserver la confidentialité tout en “étendant simultanément l’efficacité des systèmes publicitaires de Facebook leaders sur le marché”.

Plus inquiétant encore, le rapport note également que Facebook avait envisagé une solution de contournement plus invasive pour cibler les publicités sur les utilisateurs de WhatsApp. Mais c’est juste la technologie de cryptage homomorphe qui permettrait à l’entreprise d’analyser les données sans les lire ni les partager directement avec les annonceurs.

La relation litigieuse de Facebook avec la confidentialité des utilisateurs

Mis à part le cryptage homomorphe, Facebook a été au centre de divers scandales de confidentialité au cours des dernières années. Le récent changement de confidentialité de WhatsApp est l’un des derniers exemples.

Dans le même temps, Facebook s’oppose également aux solides protections de confidentialité d’Apple fournies avec iOS et iPadOS. Apple oblige désormais les développeurs à informer les utilisateurs avant de collecter des données personnelles sur plusieurs applications. Le pire pour Facebook, c’est qu’il doit demander la permission de suivre les utilisateurs sur iPhone et iPad. C’est quelque chose dont le réseau social n’a jamais eu à s’inquiéter avant iOS 14. En conséquence, Facebook a été la seule entreprise à protester avec véhémence contre les protections de la vie privée d’Apple plus tôt cette année.

Cela dit, Facebook a fait un étrange pivot vers le cryptage il y a quelques années. La société a annoncé qu’elle souhaitait unifier Facebook Messenger, le chat Instagram et WhatsApp dans le même service crypté de bout en bout. Jusqu’à présent, Facebook n’a fusionné que les deux premiers. Ce sont des expériences de chat non cryptées.

Le cryptage WhatsApp est là pour rester

La bonne nouvelle reste que WhatsApp défend publiquement le chiffrement de bout en bout. La société a déclaré au fil des ans qu’elle n’avait pas l’intention de supprimer le cryptage fort de WhatsApp. Facebook a dû redoubler d’efforts plus tôt cette année lorsqu’il a imposé la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp à tous ses utilisateurs. Il n’arrêtait pas de répéter dans les documents marketing que les discussions et les messages WhatsApp continueraient à avoir un cryptage fort.

Nous ne poursuivons pas le cryptage homomorphe pour @WhatsApp. On m’a déjà posé cette question (lien ci-dessous). Nous devrions être sceptiques quant aux affirmations techniques selon lesquelles des applications comme la nôtre ne pourraient voir les messages que dans les “bons” cas. Ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne la technologie. https://t.co/Y55p25QmR8 https://t.co/mZgNYyorkm – Will Cathcart (@wcathcart) 3 août 2021

Réagissant au rapport de The Information, le patron de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré que WhatsApp ne poursuivait pas le cryptage homomorphe. « Nous devrions être sceptiques quant aux affirmations techniques selon lesquelles des applications comme la nôtre ne pourraient voir les messages que dans les “bons” cas. Ce n’est tout simplement pas ainsi que la technologie fonctionne », a-t-il déclaré.

Cela ne change rien au fait que Facebook semble étudier le cryptage homomorphe. Ou que WhatsApp appartient à Facebook.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission