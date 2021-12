WhatsApp rend plus difficile pour les étrangers de vous espionner

Le messager ne partagera votre statut en ligne qu’avec les contacts existants par défaut

Il semble que WhatsApp travaille actuellement à rendre plus difficile pour les étrangers d’espionner votre statut en ligne. Le service de messagerie a lancé le processus il y a quelques semaines lorsqu’il a permis aux utilisateurs de la version bêta de masquer leur statut « Dernière vue » à des contacts spécifiques, mais il semble que les développeurs souhaitent rendre plus difficile pour les étrangers de voir quand vous étiez en ligne pour la dernière fois par défaut. Selon WABetaInfo, WhatsApp modifie la visibilité par défaut « Dernière vue » de « tout le monde » à « mes contacts » sur Android et iOS.

Le nouveau comportement par défaut a également été confirmé à un utilisateur de Twitter par le support de WhatsApp, et il semble que le service le déploie automatiquement pour tout le monde. Le changement signifie que les personnes et les entreprises avec lesquelles vous n’avez jamais discuté auparavant ne pourront pas voir votre statut, et vice versa. Bien qu’il ait toujours été possible de configurer vos journaux en ligne personnels pour qu’ils ne soient visibles que pour les contacts ou même pour personne, WhatsApp permettait à quiconque de voir le statut « Dernière vue » de tout le monde dans le passé par défaut.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Ce sera probablement un coup fatal pour les applications tierces qui permettent aux étrangers de surveiller le statut en ligne de quelqu’un d’autre, leur donnant un aperçu détaillé de leurs habitudes de discussion et peut-être même des rythmes de sommeil et de travail. Étant donné que ces services reposent sur des données d’état en ligne accessibles au public, ils seront de plus en plus inutiles, heureusement !

À l’heure actuelle, il semble qu’il soit possible de revenir à votre statut « Dernière vue » pour qu’il soit visible pour tout le monde dans les paramètres, mais avec WhatsApp modifiant le comportement par défaut comme celui-ci, nous ne serions pas surpris si cette option était supprimée à un moment donné. Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons de ne pas partager votre statut en ligne avec toute personne en possession de votre numéro de téléphone de toute façon pour des raisons de confidentialité, c’est donc définitivement un changement pour le mieux.

WhatsApp travaille actuellement d’arrache-pied pour rendre son service plus privé, du moins par rapport aux autres personnes. Outre l’option mentionnée pour masquer vos liens en ligne à certains contacts de la version bêta, la société a également récemment introduit la possibilité de faire disparaître vos messages après un certain délai par défaut pour tous les chats.

LG tue sa seule connexion restante aux passionnés d’Android

Au revoir, déverrouillage du bootloader !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Manuel Vonau (1520 articles publiés)



Manuel est un passionné de technologie et un fan d’Android basé à Berlin. Lorsqu’il n’écrit pas d’articles pour Android Police, il est probablement vidéaste.

Plus de Manuel Vonau