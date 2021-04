WhatsApp résout une panne de mémoire critique dans iOS, et vous devez mettre à jour | La technologie

Après plusieurs années, WhatsApp a finalement résolu un échec de gestion de la mémoire RAM que l’application avait sur les appareils iOS.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque jour, et c’est donc la principale cible des cybercriminels et elle est toujours dans l’actualité lorsqu’un type de panne est signalé.

C’est pourquoi les ingénieurs WhatsApp doivent toujours être attentifs à tout type de vulnérabilité ou de panne qui existe dans l’application, quelque chose qui peut changer en fonction du système d’exploitation en cours d’exécution, principalement Android ou iOS.

Il y a trois mois, Wabetainfo a rapporté une décision majeure concernant Fuites de mémoire critiques dans WhatsApp pour iOS, et cela a été reproduit à chaque fois que le sélecteur de contact était ouvert. Curieusement, il souligne qu’il a informé WhatsApp le 22 janvier, et c’est maintenant, avec la sortie de la mise à jour 2.21.70, que la panne de mémoire a été résolue, trois mois plus tard.

Pour que vous compreniez la gravité de cette panne qui a compromis les performances de notre iPhone, WhatsApp n’a pas libéré les ressources dans un cas spécifique, dans ce cas la RAM, lorsque nous avons arrêté d’utiliser l’application.

J’ai découvert une fuite de mémoire critique dans WhatsApp pour iOS, qui existe depuis de nombreuses années et qui pourrait être reproduite à chaque fois que vous ouvrez un sélecteur de contacts.

Je l’ai personnellement signalé le 22 janvier et il a été récemment corrigé. 🤩 Si vous êtes sur 2.21.70+, tout va bien! 😁 – WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 avril 2021

Lorsqu’une application s’exécute, elle emprunte temporairement la RAM de notre appareil pendant son utilisation, pour la libérer peu de temps après lorsqu’elle n’est plus utilisée. Eh bien, avec ce bogue WhatsApp sur iOS, l’application n’a pas libéré la RAM une fois qu’elle a cessé d’être utilisée, ralentissant plus tard l’appareil. Mais ça n’a pas toujours été comme ça.

Comme mentionné, cet échec a été reproduit dans WhatsApp pour iOS chaque fois que l’utilisateur a ouvert le sélecteur de contact lors de l’utilisation de WhatsApp, et seulement dans ce cas, la mémoire précédemment empruntée n’a pas été libérée, ce qui a provoqué un ralentissement de notre appareil.

WhatsApp regorge de canulars, et la plupart d’entre eux sont faciles à éviter. Voyons comment vous protéger contre les mensonges et les pièges de ces messages.

Tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour WhatsApp sur iOS vers la dernière version, qui a déjà résolu cet échec de la gestion de la mémoire.