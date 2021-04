WhatsApp s’affiche déjà lorsque vous avez été mentionné dans un groupe dans sa version bêta | La technologie

La version bêta de WhatsApp apparaît avec une nouvelle fonction parfaite pour les utilisateurs les plus ignorants. Nous aurons un nouveau type d’alertes lorsque nous serons mentionnés dans les discussions de groupe.

WhatsApp peut être un chaos impossible à contrôler lorsque plusieurs notifications vous parviennent en même temps. Vous essayez de vous concentrer sur le travail et après un certain temps vous avez plus d’une centaine de nouveaux messages dans le groupe d’amis avec plusieurs sujets ouverts et sans pouvoir savoir rapidement si certains de ces messages vous étaient adressés.

Grâce à la version bêta de WhatsApp, nous savons que l’entreprise prépare une fonction permettant de détecter plus facilement ces mentions. Il s’agit de la version 2.21.8.8 dans lequel WaBetainfo a détecté un nouveau type d’avertissements.

Jusqu’à présent, et jusqu’à ce que la mise à jour soit officialisée, lorsqu’un utilisateur est mentionné en écrivant son nom avec @, cette personne a reçu une autre notification, ainsi que le reste qui vous parvient. Le message pourrait être perdu parmi les autres notifications mobiles, mais en entrant dans l’application, il n’est pas indiqué que, parmi tous ces messages que vos amis ont envoyés, il y a une mention spécifique.

Cela changera si WhatsApp décide d’approuver la fonction après la phase bêta. À l’intérieur de l’application, sur le mur de tous les chats, vous verrez un nouvel avis. le @ symbole à côté du symbole numérique qui indique le nombre de messages nouveaux messages que vous avez, alors WhatsApp nous dira que nous avons une mention parmi tous ces nouveaux messages.

D’un seul coup d’œil, nous verrons le nombre de messages que les participants d’un groupe ont envoyés et s’il s’agit d’une conversation importante dans laquelle ils nous ont mentionné pour nous forcer à participer et que nous ne manquons pas de donner notre avis sur quoi que ce soit sujet. Une option pour effacez le superficiel et concentrez-vous sur l’important quand nous sommes pressés.

Il n’y a pas de date exacte pour lancer cette fonctionnalité, les utilisateurs bêta peuvent désormais mettre à jour l’application et mettre la nouveauté à l’épreuve. Le reste devra attendre que WhatsApp lance la mise à jour avec ceci et d’autres nouvelles dans tous les pays.