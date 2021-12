WhatsApp se lance dans les paiements avec des crypto-monnaies | La technologie

L’application de Mark Zuckerberg teste l’outil de paiement aux États-Unis et l’une de ses caractéristiques les plus marquantes est qu’il sera possible de payer avec des crypto-monnaies grâce au portefeuille de Novi.

WhatsApp a lancé un nouveau projet pilote qui permet à quelques personnes aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent à partir du chat lui-même en utilisant des crypto-monnaies.

La fonctionnalité est alimentée par Novi, le portefeuille numérique de Meta (Facebook mais sous un autre nom) qui a été lancé en version bêta il y a six semaines, avec les paiements effectués avec des Pax Dollars (USDP), un stablecoin indexé sur le dollar américain émis par Paxos.

Selon Novi elle-même, L’envoi d’un paiement fonctionne de la même manière que l’envoi de toute autre pièce jointe sur WhatsApp. La fonctionnalité est accessible via l’icône de clip sur Android ou l’icône + sur iOS, puis Paiement est sélectionné dans le menu qui apparaît.

Il existe une nouvelle façon d’essayer le portefeuille numérique @Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent à l’aide de Novi sur @WhatsApp, ce qui rendra l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message. pic.twitter.com/dGz3lejri7 – Stéphane Kasriel (@skasriel) 8 décembre 2021

Le site de Novi souligne qu’il n’y a pas de commissions pour envoyer ou recevoir de l’argent, qu’il n’y a pas de limites sur la fréquence des paiements qui peuvent être envoyés, et qu’il n’y a pas de commissions pour maintenir un solde sur votre compte Novi ou pour le retirer sur votre compte bancaire. Les paiements sont transférés instantanément.

Le pilote Novi était à l’origine disponible aux États-Unis et au Guatemala, mais WABetaInfo note que Les utilisateurs du Guatemala ne pourront pas accéder à la nouvelle fonctionnalité de paiement WhatsApp. Au lieu de cela, ils devront continuer à utiliser l’application autonome Novi.

Les paiements, expliqués depuis l’application, n’affecte pas le cryptage de bout en bout de WhatsApp, qui se trouve par défaut dans toutes les conversations personnelles. Et la bonne chose est que le pilote WhatsApp Novi est disponible en anglais et en espagnol.

Le nouveau pilote a ses racines dans les programmes de crypto-monnaie très médiatisés de Facebook, qui ont été officiellement annoncés en 2019. À l’époque, Facebook prévoyait de développer et de lancer une crypto-monnaie appelée Libra.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Ces plans ont considérablement changé depuis lors, la Balance devenant Diem et Calibra devenant Novi. Le plus notable est peut-être que Novi a fini par se lancer sans la crypto-monnaie Diem.

À sa place, Les Pax Dollars sont l’œuvre d’une société distincte appelée Paxos, et Meta s’appuie sur l’échange de crypto-monnaie Coinbase comme partenaire séquestre. Sans aucun doute, le monde des crypto-monnaies est un secteur totalement différent et très difficile à comprendre.