WhatsApp semble prêt à copier « cette » fonctionnalité d’Apple ; vérifier les détails

WhatsApp se prépare à réorganiser son interface d’appel vidéo. La nouvelle interface qui est en phase de test 2.21.140.11 introduira une fonction d’appel de type FaceTime pour les appels WhatsApp. Selon WABetainfo, la nouvelle interface comportera un bouton « Sonnerie » qui permettra aux utilisateurs de rappeler facilement des personnes.

Désormais, avec la nouvelle interface d’appel, les utilisateurs d’iPhone pourront rejoindre une conférence téléphonique en cours plus tard s’ils la manquent la première fois sans que l’administrateur n’ait à refaire l’appel à tous les membres. En outre, les utilisateurs recevront une alerte s’ils souhaitent rejoindre rapidement l’appel, a déclaré WABetainfo, le suivi des mises à jour de WhatsApp.

La nouvelle interface est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone, mais sera bientôt disponible pour les clients Android et sera disponible sur Google Play.

Une autre fonctionnalité sur laquelle travaille WhatsApp est « afficher une fois » des photos ou des photos qui disparaissent, des images qu’un récepteur peut ouvrir et afficher une fois, de la même manière que la fonctionnalité Snapchat. Cependant, les utilisateurs peuvent enregistrer les photos en prenant une capture d’écran et l’expéditeur ne sera pas averti de la même chose. WhatsApp n’empêchera pas les utilisateurs de prendre des captures d’écran.

Les utilisateurs de la version bêta d’Android peuvent essayer cette nouvelle fonctionnalité de « Afficher une fois » après avoir mis à jour l’application à partir de TestFlight. Une autre fonctionnalité notable à déployer pour les utilisateurs bêta est. Nouvelle fonctionnalité de notification in-app repensée. Les utilisateurs pourront voir de nouvelles images, des autocollants GIF, des mises à jour de produits que WhatsApp fait dans la bannière de notification. Les utilisateurs peuvent également développer la notification dans l’application pour afficher l’aperçu du chat. Les utilisateurs pourront faire défiler la vue vers le haut et vers le bas pour voir les messages plus anciens et plus récents reçus.

