WhatsApp s’en tient apparemment à l’utilisation de la couleur verte pour les notifications dans l’application Android

Étant donné que les modifications ont été supprimées de la version bêta, la couleur bleue ne fera pas partie de la version stable.

Les utilisateurs de l’application Android bêta pour WhatsApp ont à nouveau reçu la fonction de notification de couleur verte. La société a testé une couleur bleu foncé pour ses notifications, mais à première vue, les utilisateurs de la version bêta ne l’approuvaient pas. Les modifications ont été apportées pour la mise à jour bêta du 2.21.12.12 et la couleur était visible dans les notifications WhatsApp. La couleur correspond au nom de l’application, à la réponse et aux boutons de lecture. Cependant, la société a pris la décision de changer à nouveau la couleur bleue en vert. Cela signifie que le changement de couleur ne fera pas partie de la prochaine version stable.

Le développement a été signalé par le traqueur de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo, qui a souligné que la société appartenant à Facebook testait la couleur bleue pour ses notifications sur Android. Avec le changement, les utilisateurs de la version bêta ont pu voir le nom de l’application en bleu foncé. En dehors de cela, les options de réponse et de marquage comme lu sont également apparues dans la même nuance dans les notifications. Avec les retours des utilisateurs, l’application de messagerie a à nouveau adopté le vert et a abandonné l’idée de changer la couleur.

Le rapport indique que les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp Android se sont plaints à l’entreprise que les changements de couleur affectaient la visibilité dans les notifications en raison de son contraste. Compte tenu de cela, la société a pris la décision de revenir à la forme originale des notifications. Il est à noter que puisque les modifications ont été supprimées de la version bêta, la couleur bleue ne sera pas adaptée à la version stable. Habituellement, chaque fois que WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité dans la version bêta de l’application, la fonctionnalité est transférée vers la version stable en fonction de la réponse ainsi que de la fonctionnalité de la fonctionnalité.

Dans d’autres nouvelles, WhatsApp a récemment déployé une fonction d’appel vocal pour tous les téléphones Jio et autres téléphones intelligents basés sur KaiOS. La société appartenant à Facebook a déclaré qu’avec l’introduction de cette fonction d’appel vocal, des millions d’utilisateurs supplémentaires pourront appeler via WhatsApp dans le monde.

