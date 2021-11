WhatsApp sera bloqué sur des millions de téléphones aujourd’hui

WhatsApp ne fonctionnera plus sur les anciennes versions des systèmes d’exploitation (Crédits : EPA)

WhatsApp cessera de fonctionner sur des millions d’anciens téléphones à partir d’aujourd’hui, le 1er novembre.

L’application de messagerie appartenant à Facebook arrête la prise en charge des anciennes versions des systèmes d’exploitation iOS et Android.

Cela signifie qu’ils ne recevront plus de support de sécurité et de logiciel, ce qui pourrait entraîner des bogues ou des exploits de sécurité.

Si l’un des anciens modèles est concerné et que vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, vous devrez mettre à jour votre système d’exploitation.

Dans certains cas, vous devrez peut-être mettre à jour l’intégralité de votre téléphone.

WhatsApp cessera de fonctionner sur jusqu’à 43 modèles de smartphones différents car il modifie les exigences.

Selon la section FAQ de son site Web, WhatsApp indique que les gens devraient utiliser des téléphones exécutant la version Android OS 4.1 ou des iPhones exécutant iOS 10 et plus récent.

Si vous n’avez pas mis à jour votre logiciel système récemment, vous pouvez très bien éviter d’avoir à mettre à niveau. Mais quelques appareils sélectionnés – dont des milliers pourraient encore être utilisés – perdront les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités.

Les utilisateurs avec des téléphones plus anciens n’auront d’autre choix que de mettre à jour (.)

Par exemple, si vous utilisez un iPhone 6, vous devrez le mettre à jour. Mais si vous utilisez toujours un iPhone 4, vous n’avez pas de chance.

Et, dans le cas très improbable où vous exécutez WhatsApp sur un téléphone Linux, vous devrez mettre à jour vers KaiOS 2.5.1.

Quels téléphones perdront l’accès à WhatsApp ?

De nombreux téléphones plus anciens peuvent toujours être mis à jour vers des versions plus récentes du système d’exploitation (Crédits : Tom Odulate)

Voici une liste de modèles de smartphones que WhatsApp cessera de prendre en charge à partir d’aujourd’hui.

Cela ne signifie pas nécessairement que l’application cessera de fonctionner, mais cela signifie que vous ne pourrez plus télécharger de correctifs et de mises à jour, ce qui pourrait entraîner des plantages ou des bogues ou, dans certains cas, des failles de sécurité.

Pomme

L’iPhone SE (2016), 6S et 6S Plus. Ces modèles ont été lancés avec iOS 9 mais peuvent être mis à jour jusqu’à iOS 15 pour continuer à prendre en charge WhatsApp.

Les iPhones plus anciens qui ne peuvent pas être mis à jour après iOS 10 perdront l’accès. À l’heure actuelle, cela inclut désormais l’iPhone 4S de 2011.

Samsung

Les Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2.

LG

Le LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD et 4X HD, et Optimus F3Q.

ZTE

Les ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Grand Memo.

Huawei

Les Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2.

Sony

Les Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Autres

L’Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8.

Que faire si votre téléphone est trop vieux

Il est peut-être temps pour une mise à niveau (.)

La réponse la plus évidente est, malheureusement, que vous devrez penser à payer pour mettre à niveau votre téléphone.

Cependant, il existe un moyen de sauvegarder votre historique de discussion si vous ne voulez pas le voir disparaître lorsque vous passez à un autre combiné.

Vous pouvez sauvegarder l’historique de vos messages sur Google Drive ou iCloud selon la plate-forme que vous utilisez (iOS ou Android). Alternativement, vous pouvez exporter votre historique de discussion en tant que pièce jointe d’un e-mail.

WhatsApp met régulièrement à jour sa liste de combinés pris en charge qui ont accès aux dernières fonctionnalités de l’application, telles que la disparition des messages.

Ceux-ci ont été introduits en novembre et vous permettent d’envoyer des messages de disparition dans des conversations individuelles et des discussions de groupe. La fonctionnalité la plus récente comprenait la possibilité de rejoindre rapidement un appel audio ou vidéo de groupe en cours.



