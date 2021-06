WhatsApp s’est avéré être une prison dont il est presque impossible de sortir | La technologie

in

Malgré toutes les polémiques et campagnes, WhatsApp reste indispensable pour les utilisateurs et est loin de tomber.

Il faut reconnaître que, malgré toutes les polémiques qui existent avec les différents réseaux sociaux, L’entreprise de Mark Zuckerberg a réussi à se mettre dans une situation difficile à sortir. Le cas de Facebook en est un bon exemple, même s’il semble stagnant et entouré de sérieuses polémiques, il s’agit toujours d’une plateforme majoritaire. Et avec WhatsApp, cela augmente.

Ces derniers mois, il y a eu une importante controverse avec les nouvelles politiques de confidentialité que WhatsApp a promues et qu’ils n’ont pas aimées en général, mais quand même ils ont à peine réduit le nombre d’utilisateurs que la plate-forme maintient. La concurrence s’intensifie, mais peu de personnes quittent WhatsApp.

Selon Sensortower, Signal a augmenté de 1 200 % au premier trimestre 2021 et Telegram de 98 %, mais WhatsApp n’a pas baissé et la grande majorité des utilisateurs ont accepté les changements proposés. Et la vérité est qu’il est difficile de quitter ce réseau social.

Bien que des alternatives soient choisies et que les connaissances soient encouragées à faire de même, WhatsApp est très implanté dans la vie de nombreuses personnes de tous âges, à tel point qu’ils voient l’application comme quelque chose d’indissociable de leur mobile. Convaincre de changer est compliqué au niveau individuel, sans parler d’un groupe.

Bien qu’une migration personnelle soit possible, Les groupes WhatsApp seront probablement perdus. Que ce soit du travail, de la famille, d’un groupe d’amis, de connaissances scolaires, d’une communauté de voisins… Il y a toujours un point d’ancrage qui vous empêche d’échapper à WhatsApp.

A cela il faut ajouter que les changements qui génèrent tant de controverses ne sont connus que par une petite partie de la société, la grande majorité vit inconsciente de ces débats qui ne sont généralement pas évoqués dans les médias les plus généralistes, du moins jusqu’à ce qu’ils tentent de réguler, ce qui rend difficile de les convaincre.

WhatsApp est devenu une application qui ne subit des pertes d’utilisateurs que lorsque les gouvernements légifèrent pour contrecarrer leurs politiques. Dans l’Union européenne, ils ont choisi d’abandonner WhatsApp et de passer à Signal, mais lorsqu’il s’agit de lutter contre les pratiques de cette entreprise se concentre toujours plus sur la fiscalité que sur la vie privée.

Dans tous les cas, de nombreuses raisons continuent de nous lier à WhatsApp, si nombreuses que quitter l’application devient une décision qui conduira presque toujours à perdre quelque chose. Le facteur déterminant est de savoir si cette perte est jugée suffisante par rapport à ce qui est accepté. lors de l’approbation des nouvelles politiques de WhatsApp.