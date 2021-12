WhatsApp s’intègre au portefeuille Novi pour permettre les transactions de crypto-monnaie

Pour Hannah Perez

Certains utilisateurs aux États-Unis peuvent déjà envoyer et recevoir de l’argent avec Novi directement depuis WhatsApp. La mise en service fait partie d’un programme d’essais.

Novi, le portefeuille numérique appartenant au géant des médias sociaux Meta (anciennement Facebook), a été intégré à la plate-forme de messagerie WhatsApp pour permettre aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies depuis l’application.

Stéphane Kasriel, responsable de l’unité crypto et fintech de Meta, Novi, a officiellement annoncé mercredi que WhatsApp, la filiale de messagerie de Meta, avait commencé à tester le portefeuille. Kasriel a indiqué dans un tweet que l’intégration de la phase de test permettra à certains utilisateurs aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent sans frais et sans quitter l’application.

Il existe une nouvelle façon de tester le portefeuille numérique Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent en utilisant Novi sur WhatsApp, ce qui rendra l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message.

Le tweet comprenait également des images qui montrent à quoi ressemble le processus d’envoi d’argent avec Novi depuis WhatsApp. Ce matériel accompagnant l’annonce suggère que les utilisateurs pourront envoyer et recevoir le Pax Dollar (USDP) stablecoin, indexé sur le dollar américain.

Novi arrive sur WhatsApp pour la première fois

La nouvelle intervient quelques mois après que la société a lancé un programme pilote pour tester le portefeuille Novi auprès d’utilisateurs au Guatemala et aux États-Unis. Le chef de la crypto-monnaie de Meta à l’époque, David Marcus, avait annoncé en octobre que Novi s’était associé à Paxos et Coinbase pour le pilote, et que le portefeuille utiliserait le stablecoin USDP.

« Nous espérons que cela démontre un nouveau cas d’utilisation pour les pièces stables (en tant qu’instrument de paiement) au-delà de la façon dont ils sont couramment utilisés aujourd’hui », a déclaré Marcus à l’époque, ajoutant. « Nous voulons nous assurer que notre portefeuille a été entièrement testé avant d’ouvrir Novi à plus de personnes. »

Dans son annonce d’aujourd’hui, Kasriel a indiqué que Meta a pu tester et apprendre quelles fonctionnalités et fonctionnalités sont « les plus importantes pour les gens » depuis qu’il a introduit le pilote Novi à la mi-octobre. En outre, il a assuré que l’utilisation de Novi n’affecte pas la confidentialité des messages WhatsApp et des appels personnels, « qui sont toujours cryptés d’un bout à l’autre ».

Nous sommes encore très tôt dans le voyage pilote de Novi, nous avons donc pris la décision de tester ce nouveau point d’entrée dans un pays pour commencer et chercherons à l’étendre une fois que nous aurons entendu les gens ce qu’ils pensent de cette nouvelle expérience.

Le lancement du portefeuille sur WhatsApp intervient après le report des plans pour la monnaie numérique de Meta Diem après avoir fait face à des obstacles réglementaires. Pendant ce temps, le projet de portefeuille a également fait l’objet de vives critiques. Comme signalé Bitcoin quotidienPeu de temps après le début du programme pilote, cinq sénateurs américains ont signé une lettre demandant à Meta de suspendre ses projets Novi et Diem.

