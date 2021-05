WhatsApp supprimera-t-il votre compte le 15 mai si vous n’acceptez pas sa mise à jour controversée de la politique de confidentialité? Non, mais ça finira par

WhatsApp n’élimine pas sa nouvelle politique de confidentialité malgré la réaction globale. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Dans sa page FAQ, mise à jour vendredi, WhatsApp réitère à deux reprises qu’il ne supprimera pas votre compte si vous n’acceptez pas sa nouvelle mise à jour controversée de la politique de confidentialité le 15 mai. Les utilisateurs ne perdront pas non plus la fonctionnalité de WhatsApp, ce qui signifie que vous pouvez continuer pour utiliser toutes ses fonctionnalités, y compris les appels texte et vidéo, comme auparavant. Il va sans dire que c’était une préoccupation majeure parmi de nombreux utilisateurs, même si WhatsApp affirme qu’une majorité de ceux qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont déjà acceptées.

Pour être clair, WhatsApp ne supprime pas sa nouvelle politique de confidentialité malgré les réactions négatives mondiales. Il ne le reporte pas non plus, comme il l’a fait en février (les nouvelles conditions de service devaient initialement entrer en vigueur le 8 février). Comme annoncé précédemment, ces conditions de service seront mises en ligne le 15 mai (à moins que WhatsApp fasse une autre annonce contraire à la même chose dans les jours à venir), y compris en Inde malgré la ferme position du gouvernement contre cela.

Mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp: qu’est-ce que c’est, quelles sont les préoccupations?

WhatsApp a commencé à afficher une bannière dans l’application “fournissant plus d’informations que les gens peuvent lire à leur propre rythme.” Il y a essentiellement trois points qu’il met en évidence dans toutes ses communications:

La mise à jour n’affecte en aucun cas la confidentialité de vos messages avec vos amis et votre famille.Elle n’étend pas sa capacité à partager des données avec la société mère Facebook partout dans le monde (WhatsApp partage certaines données utilisateur telles que les numéros de téléphone avec Facebook depuis Les modifications s’appliquent uniquement à la messagerie entre les entreprises et leurs clients. Les interactions avec les entreprises – qui seront acceptées – sur la plate-forme ne seront disponibles que pour la partie destinataire pour une utilisation ultérieure plutôt que pour une publicité ciblée par Facebook.

Cela dit, même si les modifications s’appliquent à un type spécifique d’interactions qui restent facultatives, la politique de confidentialité ne l’est pas. Même si vous utilisez WhatsApp uniquement pour communiquer avec vos amis et votre famille et que vous prévoyez de le garder ainsi, vous devez toujours accepter les nouvelles conditions. La nature à prendre ou à laisser de la mise à jour a soulevé de nombreux sourcils. Avec Facebook impliqué dans une série de fuites de données dans le passé, de nombreux utilisateurs de WhatsApp se méfient de ce partage obligatoire de données malgré ses grandes revendications de confidentialité.

Alors, que se passe-t-il exactement le / après le 15 mai?

WhatsApp a commencé à rappeler aux utilisateurs de lire et d’accepter sa mise à jour de politique et continuera de le faire pendant une période de temps non divulguée. Après une «période de plusieurs semaines», ces rappels deviendront «persistants», c’est-à-dire lorsque l’application commencera à avoir des fonctionnalités limitées. WhatsApp note que cette chronologie variera pour les utilisateurs.

Vous ne pourrez pas accéder à votre liste de discussion (probablement celle-ci sera remplacée par une bannière de mise à jour permanente sans option de saut), mais vous pourrez toujours répondre aux appels audio et vidéo entrants, même lire et répondre à un message ou à un appel revenir un appel manqué à partir de votre ombre de notification (à condition que les notifications soient activées sur votre appareil). Après quelques semaines, vous perdrez toutes les fonctionnalités: “vous ne pourrez plus recevoir d’appels ou de notifications entrants et WhatsApp cessera d’envoyer des messages et des appels sur votre téléphone.”

Encore une fois, WhatsApp «ne supprimera pas votre compte» même à ce stade, mais cela pourrait éventuellement, car il est rapide de noter qu’à ce stade, «notre politique existante relative aux utilisateurs inactifs s’appliquera. WhatsApp dit qu’il supprime généralement les comptes après 120 jours d’inactivité. Et même si ce n’est pas le cas, l’application ne servira de toute façon aucun objectif réel à ce stade – c’est pourquoi WhatsApp vous indique également comment exporter vos discussions et télécharger un rapport de votre compte dans la même page FAQ.

Les nouveaux utilisateurs devraient accepter les nouvelles conditions générales de WhatsApp s’ils s’inscrivent le 15 mai ou après.

