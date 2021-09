WhatsApp supprimera votre compte si vous avez ces applications

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp supprimerait votre compte sans vous avertir si vous avez ces applications, alors vous feriez mieux de faire attention, car peut-être en avez-vous une et vous ne savez même pas que vous devriez l’éviter.

WhatsApp lance de nouveaux mises à jour Ils ne sont pas compatibles avec certaines applications, probablement pour des raisons de sécurité.

La vérité est que WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée actuellement dans la plupart des pays, cependant, de nombreux utilisateurs pourraient risquer de perdre leur compte sans préavis en raison de l’incompatibilité avec certaines applications.

L’application appartenant à Facebook est devenue si pertinente qu’elle a même décidé de prendre des mesures contre les soi-disant « applications malveillantes » en exigeant leur suppression.

En janvier dernier de cette année, l’annonce a été faite que WhatsApp supprimera votre compte si vous avez installé une autre application de messagerie, maintenant ils ont signalé que l’installation de certaines applications tierces entraînerait la même action.

Ces candidatures sont :

WhatsApp Plus GB WhatsApp YoWhatsApp WhatsApp Aero FMW WhatsApp

Ces applications non officielles sont développées par des tiers et violent nos Conditions d’utilisation. WhatsApp n’approuve pas l’utilisation de ces applications tierces car il n’est pas possible de valider leurs pratiques de sécurité », a écrit la société dans un communiqué.