WhatsApp suspend la politique de confidentialité «à prendre ou à laisser» en Inde : chronologie des événements entourant la mise à jour controversée

Problème de politique de confidentialité de WhatsApp : Après des mois de procès et d’indignation publique, WhatsApp a finalement déclaré à la Haute Cour de Delhi qu’elle suspendait sa politique de confidentialité controversée jusqu’à ce que le projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP) soit appliqué en Inde. La plate-forme appartenant à Facebook avait annoncé une nouvelle politique de confidentialité en janvier de cette année, et peu de temps après, une indignation mondiale et une migration massive vers des applications alternatives avaient été observées. La politique a également été critiquée en Inde et la plate-forme a été traînée devant les tribunaux par des personnes ainsi que par des organismes de l’industrie ici. Mais quel est le problème et que se passe-t-il avec WhatsApp en Inde ?

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp et la controverse

En janvier de cette année, WhatsApp a envoyé des messages mondiaux indiquant qu’il mettait à jour sa politique de confidentialité. Bien qu’il n’y ait rien de nouveau à cela, le problème était qu’en vertu de cette politique, WhatsApp a déclaré qu’une plus grande partie de ses données, y compris les discussions, seraient partagées avec Facebook, qui est déjà en difficulté pour avoir abusé des données des utilisateurs. De plus, les utilisateurs n’avaient pas le choix de se retirer de la mise à jour. La politique « à prendre ou à laisser » de WhatsApp donnait aux utilisateurs environ un mois pour accepter la politique, sinon ils ne pourraient plus utiliser l’application.

Peu de temps après, le magnat de la technologie Elon Musk a préconisé la plate-forme de messagerie à but non lucratif Signal, et ce qui a suivi a été une migration massive d’utilisateurs de WhatsApp vers des concurrents comme Telegram et Signal.

Pendant ce temps, WhatsApp a tenté d’apporter plusieurs précisions selon lesquelles les données supplémentaires qui seraient partagées avec Facebook ne se rapporteraient qu’aux comptes professionnels qui fonctionnent sur la plate-forme de messagerie instantanée, et qu’aucune discussion personnelle – individuelle ou de groupe – ne serait partagée. puisqu’ils continuent d’être placés sous chiffrement de bout en bout.

Pourtant, l’indignation a forcé WhatsApp à reporter la mise en œuvre de la politique à la mi-mai.

Problème de WhatsApp en Inde

Face à l’indignation du public, le ministère indien de l’informatique a décidé d’examiner la nouvelle politique de confidentialité et a également demandé des réponses à WhatsApp aux nombreuses questions qu’il a posées.

De plus, des affaires concernant sa politique de confidentialité sont pendantes devant la Cour suprême ainsi que plusieurs bancs de la Haute Cour de Delhi. Au milieu de cela, de nombreux organismes de l’industrie comme le CAIT, à leur niveau, ont contacté le gouvernement indien, demandant l’interdiction du service de messagerie instantanée en raison de sa politique controversée ou une exemption de type européen pour les utilisateurs indiens de la politique.

Pendant ce temps, la Commission indienne de la concurrence a déposé une plainte contre WhatsApp pour avoir prétendument abusé de sa position dominante sur le marché pour restreindre les droits des utilisateurs. Alors que tous les autres plaidoyers se sont concentrés sur la politique elle-même, le pois CCI s’est concentré sur l’implication de la mise à jour – que WhatsApp profitait du fait qu’il avait construit une énorme base d’utilisateurs et était l’application de messagerie préférée pour les utilisateurs personnels ainsi que communication professionnelle et l’utiliser comme levier pour ne pas laisser le choix aux utilisateurs concernant la nouvelle mise à jour. Alors que le Delhi HC avait, dans les premiers jours après l’annonce de la politique, déclaré que WhatsApp n’était pas obligatoire à télécharger, il est important de noter que WhatsApp a depuis longtemps dépassé le stade d’être une plate-forme de communication informelle, car de nombreux groupes organisationnels fonctionnent également sur le service de messagerie instantanée. En raison de la nature étroitement liée de WhatsApp au monde personnel et professionnel, WhatsApp a clairement tenté de convaincre ses utilisateurs d’accepter la politique de confidentialité mise à jour.

Cependant, au fil du temps, alors que WhatsApp a mis en œuvre la nouvelle politique le 15 mai, il n’a pas verrouillé les comptes des utilisateurs qui n’ont pas accepté les conditions mises à jour. Maintenant, la société a déclaré à Delhi HC lors d’une audience sur l’affaire de l’enquête CCI, qu’elle avait «volontairement» décidé de suspendre la politique, ce qui signifie que les utilisateurs qui n’ont pas encore accepté les conditions ne perdraient pas le contrôle ni aucune fonctionnalité de leurs comptes au moins dans un avenir prévisible, bien qu’ils continueront à recevoir des messages et des mises à jour concernant la politique, ce qui peut être considéré comme une tentative de créer des nuisances et d’irriter les utilisateurs pour qu’ils acceptent les conditions des mises à jour.

Sous-produit : des alternatives plus puissantes à WhatsApp

Un sous-produit clé de toute cette épreuve entourant WhatsApp est la montée en puissance d’alternatives plus solides à WhatsApp. Au cours d’une courte période de migration de masse, Telegram et Signal ont amélioré leurs jeux et offert des fonctionnalités sans précédent, notamment le transfert de chats entiers de WhatsApp vers leurs plateformes, afin que les utilisateurs puissent effectuer une transition facilement. Bien que WhatsApp soit toujours dominant en raison de la migration des utilisateurs entre Telegram et Signal, il existe au moins des alternatives que les gens peuvent consulter dans le futur, sans avoir à perdre leurs données de discussion WhatsApp.

