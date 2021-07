WhatsApp taquine la prise en charge multi-appareils et d’autres fonctionnalités à venir dans une nouvelle interview

WhatsApp a travaillé sur de nombreuses fonctionnalités différentes au cours des derniers mois. Maintenant, dans une interview avec TechRadar, un porte-parole de l’entreprise a parlé des nouvelles fonctionnalités que l’application ajoutera bientôt, y compris la prise en charge multi-appareils convoitée.

La fonctionnalité qui enthousiasme le plus les gens est la prise en charge multi-appareils, qui est actuellement en version bêta et déjà disponible pour certains utilisateurs iOS, comme l’a rapporté WABetainfo cette semaine. Mais un porte-parole de WhatsApp a déclaré que WhatsApp Web sur PC et tablette est toujours très important pour l’écosystème de l’application :

WhatsApp Web reste une plate-forme importante pour nos utilisateurs. Jusqu’à présent, WhatsApp n’était disponible que sur un seul appareil à la fois. La prise en charge du bureau et du Web ne fonctionnait qu’en reflétant votre téléphone, ce qui signifiait que votre téléphone devait être allumé et disposer d’une connexion Internet active.

Bien que WhatsApp ne précise pas de date de sortie, la société explique comment cette fonctionnalité va aider de nombreux utilisateurs :

Le multi-appareil signifie que les utilisateurs auront les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, Desktop et Portal, sans avoir besoin de connecter votre téléphone. Notre capacité multi-appareils améliore immédiatement l’expérience des personnes qui utilisent Desktop/Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps.

Quant à « plus de types d’appareils au fil du temps », les utilisateurs d’Apple s’attendent à ce que l’iPad en fasse partie, comme cela a été taquiné dans une interview que WABetainfo a eue avec le PDG de l’entreprise et Mark Zuckerberg.

Le porte-parole de WhatsApp a également parlé de la pandémie et de l’importance de fonctionnalités telles que les appels de bureau et les fonctionnalités permettant de rendre la messagerie professionnelle plus rapide et plus facile en ces temps difficiles :

Nous nous efforçons toujours de rendre les conversations privées sur WhatsApp aussi proches que possible en personne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde ou la technologie que vous utilisez. Avec autant de personnes encore séparées de leurs proches, s’adaptant à de nouvelles méthodes de travail et essayant de maintenir leur entreprise en marche, nous nous sommes concentrés sur la façon dont nous pouvons fournir plus de soutien dans ces domaines.

Pour en savoir plus sur les dernières nouvelles de WhatsApp, consultez notre guide complet ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :