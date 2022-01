WhatsApp teste déjà la lecture des notes vocales en arrière-plan | La technologie

C’est l’un des outils de communication les plus utilisés de l’application Facebook et au fil des années il a été affiné pour que les écouter ne soit pas si fastidieux. Maintenant, les audios arriveraient en arrière-plan.

WhatsApp a travaillé ces derniers mois pour améliorer les mémos vocaux de son service de messagerie et ce qu’il a proposé est une demande que les utilisateurs demandent depuis des années. Mais nous allons par étapes.

En avril de l’année dernière, WhatsApp a ajouté la possibilité de modifier la vitesse de lecture des notes vocales (bienheureux X1.5). Puis, en septembre, nous avons appris qu’il travaillait également sur l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de transcrire des mémos vocaux.

Le mois dernier, WhatsApp a lancé une autre nouvelle fonctionnalité qui vous permet de prévisualiser les mémos vocaux avant de les envoyer. Et maintenant, la dernière mise à jour bêta de WhatsApp apporte un autre changement qui vous permettra d’écouter les messages vocaux en arrière-plan.

Actuellement, Si vous lisez un mémo vocal sur WhatsApp et passez à un autre chat, la lecture s’arrête. Mais WABetaInfo a trouvé un nouveau lecteur mondial de notes vocales dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (v2.22.3.1), qui vous permet de lire des notes vocales en arrière-plan.

Après avoir lu un mémo vocal et navigué vers l’écran d’accueil de WhatsApp ou vers un autre chat, Le nouveau lecteur de mémos vocaux apparaît en haut de l’application.

Comme vous pouvez le voir, il comprend des boutons qui vous permettent de mettre en pause, de reprendre et de supprimer le mémo vocal, et il a même une barre de progression. On ne sait pas si le lecteur de mémos vocaux global continuera à fonctionner lorsque vous changerez d’application, mais cela semble peu probable.

Pour le moment, la fonction est en cours de développement et Il n’est pas disponible pour tous les bêta-testeurs de la dernière version bêta de WhatsApp. Et en plus de cela, WhatsApp n’a encore publié aucune information officielle sur ce changement, nous ne savons donc pas quand il commencera à être déployé dans le canal bêta.

A noter que WhatsApp travaille depuis un certain temps sur ce lecteur global de mémos vocaux. WABetaInfo l’a vu pour la première fois dans une version bêta de WhatsApp pour iOS en octobre de l’année dernière.