WhatsApp teste déjà son application de bureau sans avoir besoin d’un mobile

16/07/2021 à 20:09 CEST

Bien que les utilisateurs de WhatsApp puissent utiliser le service de messagerie sur diverses plates-formes, ils besoin d’être connecté à un smartphone, en grande partie à cause de la façon dont WhatsApp gère le chiffrement de bout en bout (E2EE), ce qui le rend structurellement très difficile à faire. C’est sur le point de changer et enfin Vous n’avez plus besoin d’avoir un téléphone à proximité pour utiliser WhatsApp sur le Web, macOS et Windows.

À partir d’aujourd’hui, WhatsApp invitera les utilisateurs à tester sa version bêta multi-appareils. Vous pourrez utiliser le service sur votre téléphone et jusqu’à quatre autres appareils (tant qu’il ne s’agit pas non plus de téléphones). WhatsApp vous testerez l’approche multi-appareils avec un petit groupe de personnes de votre programme bêta. Ils pourront plus tard se retirer de la version bêta. Avec l’aide de ces utilisateurs, WhatsApp optimisera l’expérience multi-appareils et ajoutera quelques fonctionnalités supplémentaires avant de l’implémenter plus largement.

Bien que de nombreux utilisateurs ont demandé une assistance pour plusieurs appareils, WhatsApp a mis du temps à y parvenir, en grande partie parce qu’il s’agit d’un vrai défi. Il a créé un système qui préserve le cryptage de bout en bout tout en permettant aux utilisateurs de synchroniser des données telles que les noms de contacts, les fichiers et les messages suivis sur tous les appareils.