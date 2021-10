WhatsApp teste des contrôles supplémentaires pour ses messages en voie de disparition

La plate-forme de messagerie WhatsApp continue de travailler à l’amélioration de sa fonction de disparition des messages avec un nouvel ensemble d’options pour permettre aux gens de choisir exactement quand ces messages seront effacés.

Selon les observateurs de WhatsApp WABetaInfo, WhatsApp teste maintenant la possibilité pour les utilisateurs de choisir parmi plusieurs options, leur donnant le pouvoir de décider combien de temps un message restera en vie avant d’être supprimé. Dans sa forme actuelle, la version bêta permet des options comprenant 24 heures, sept jours et 90 jours.

Le rapport note également que WhatsApp permettra aux utilisateurs de définir une minuterie par défaut, garantissant que tous les futurs messages disparaissent après une période de temps définie.

Vous pouvez également définir une minuterie de message par défaut pour les nouvelles discussions. Qu’est-ce que ça veut dire? Si vous activez “Minuteur de message par défaut” dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp, toutes les nouvelles discussions commenceront avec l’option de disparition des messages activée pour la durée sélectionnée. Notez que, lorsque vous définissez le minuteur de message par défaut, vos discussions existantes et vos nouveaux groupes ne seront pas démarrés avec le minuteur par défaut.

On ne sait pas encore quand WhatsApp diffusera ses améliorations de messages en voie de disparition et sa version bêta actuelle de TestFlight est pleine. Espérons que nous intervenons tous le plus tôt possible – de meilleurs contrôles de message disparaissant pourraient aider à faire de WhatsApp l’une des meilleures applications iPhone pour les personnes qui souhaitent pouvoir envoyer des messages qui ne traînent pas éternellement.