WhatsApp teste le répertoire d’entreprises intégré à l’application alors que Facebook réfléchit aux publicités

WhatsApp offre aux utilisateurs plus de moyens de se connecter avec les entreprises en testant un nouveau répertoire intégré à l’application. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de parcourir les entreprises locales à proximité dans plusieurs catégories telles que l’automobile, les vêtements, la nourriture, etc.

La fonctionnalité a été annoncée mercredi par le patron de WhatsApp, Will Cathcart. Dans une série de tweets, Cathcart explique que la fonctionnalité est conçue dans un souci de confidentialité et que les requêtes de recherche ou les emplacements ne seront pas enregistrés par l’entreprise.

Je suis ravi que nous commencions à piloter un annuaire d’entreprises locales au sein de @WhatsApp. Cela vous aidera à trouver et à contacter des entreprises locales, comme votre café de quartier, votre fleuriste, votre magasin de vêtements et plus encore.https://t.co/kNvUtn7FWR

– Will Cathcart (@wcathcart) 15 septembre 2021