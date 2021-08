WhatsApp teste les photos et vidéos qui ne peuvent être visionnées qu’une seule fois

in

WhatsApp met en œuvre une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de supprimer des photos ou des vidéos après les avoir vus. Une fois que le destinataire ouvre l’image pour la première fois, “voir une fois” supprimez-le, sans l’enregistrer sur un téléphone. WhatsApp a déclaré que la fonctionnalité visait à “donner aux utilisateurs encore plus de contrôle sur leur vie privée”.

Cependant, jeLes défenseurs de la protection de l’enfance ont exprimé leur inquiétude que les messages supprimés automatiquement peuvent aider à dissimuler des preuves d’abus sexuels sur des enfants. La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC) est déjà en désaccord avec Facebook, la société mère de WhatsApp, à propos de l’utilisation de messages cryptés.

Un tel cryptage signifie que la police ne peut pas voir les messages “en transit”, seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent. Mais la suppression automatique des messages pourrait signifier que les appareils saisis lors des descentes de police ne contiennent pas non plus de preuves.