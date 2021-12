WhatsApp teste un nouveau bouton pour pouvoir revenir en arrière | La technologie

Meta travaille sur un bouton utile qui peut sauver les futures entreprises d’une crise de réputation, et c’est ainsi que cela fonctionne.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus importante, et avec cela de plus en plus d’entreprises l’utilisent pour envoyer leurs promotions, messages et services à leur grand groupe d’utilisateurs et, parfois, en raison d’une petite erreur, une crise de réputation sociale majeure peut survenir.

Ces erreurs se présentent sous la forme de la publication d’états avec des fautes d’orthographe ou avec des informations qui ne sont pas tout à fait exactes, ce qui peut provoquer un tremblement de terre informationnel, et pour cela WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de supprimer une mise à jour de statut en une seconde seulement.

Et est-ce que maintenant, lorsque nous publions une mise à jour de statut, bien que nous puissions les supprimer, il nous faudra quelques secondes jusqu’à ce que nous trouvions l’option correspondante dans les états, et c’est un risque.

Eh bien, maintenant avec la version bêta de WhatsApp pour iOS, en particulier le numéro 2.21.240.17, après la publication de la mise à jour du statut, un bouton « annuler » apparaîtra momentanément à côté de la publication de ce statut, soulignent-ils de wabetainfo .

Si nous avons fait une erreur lors de la publication du statut, nous pouvons sélectionner le bouton pour le supprimer pratiquement instantanément.

C’est un raccourci vraiment utile qui nous fait gagner quelques secondes supplémentaires pour éviter une crise de réputation.

Bien que les statuts WhatsApp ne soient toujours pas aussi populaires que les statuts Instagram, Meta travaille dur en ce moment pour inclure les futures mises à jour de WhatsApp qui présentent le meilleur des autres applications.