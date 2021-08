WhatsApp teste un nouveau raccourci de paiement sur Android, les utilisateurs de bureau peuvent désormais essayer des fonctionnalités inopinées

Un nouveau programme bêta a été lancé sur WhatsApp pour les utilisateurs de bureau

Les utilisateurs d’Android bénéficieront bientôt d’un raccourci de paiement sur leurs comptes WhatsApp. La fonctionnalité est initialement disponible pour les utilisateurs bêta en Inde maintenant, mais sera bientôt disponible pour tous. De plus, WhatsApp a lancé un programme bêta pour les utilisateurs de l’application sur le bureau afin de tester les fonctionnalités de macOS et Windows. De plus, il travaille également sur un écran d’informations de contact qui était auparavant disponible pour les utilisateurs bêta et les comptes professionnels.

Selon WABetainfo qui rend compte des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, l’application a introduit un nouveau raccourci de paiement sur la barre de discussion à l’aide duquel les utilisateurs peuvent envoyer rapidement des paiements. La fonctionnalité sera présente avec l’option de paiement existante sur la feuille d’action du chat.

Le raccourci de paiement sera fourni entre le bouton Pièce jointe et le milieu du bouton Appareil photo. L’option sera réservée aux utilisateurs indiens d’Android et aux bêta-testeurs pour le moment. Par conséquent, bien que le service de paiement soit disponible pour les utilisateurs brésiliens, la nouvelle fonctionnalité de paiement ne sera pas disponible pour les utilisateurs d’Android au Brésil.

Les rapports de WABetainfo suggèrent en outre que WhatsApp développe également des raccourcis de paiement similaires pour les utilisateurs d’iPhone et certains d’entre eux voient également l’onglet à côté des boutons de l’appareil photo et du micro.

Un nouveau programme bêta a été lancé sur WhatsApp pour les utilisateurs de bureau en plus d’un nouveau raccourci de paiement où les utilisateurs Windows et macOS peuvent tester les fonctionnalités à venir après l’installation manuelle de la version bêta à partir du site Web WhatApp. Les utilisateurs peuvent faire part de leurs commentaires à l’entreprise s’ils rencontrent un problème avec la fonctionnalité en cours de développement.

De plus, il existe des informations de contact repensées sur WhatsApp pour iPhone. Il fera partie de WhatsApp pour iPhone bêta 2.21.170.12 pour les utilisateurs de comptes professionnels. Désormais, les boutons Message, Audio et Transférer ont été déplacés de la barre supérieure juste en dessous du nom et du numéro de téléphone du contact, comme l’option d’appel et de message sur les contacts normaux sur iPhone.

Bientôt, une prise en charge multi-appareils sera offerte aux utilisateurs de WhatsApp iPad avec une application dédiée WhatsApp pour iPad. Les utilisateurs de tablettes Android devraient également bénéficier d’une prise en charge multi-appareils. La fonctionnalité est en cours de développement et sera bientôt publiée dans une future mise à jour.

