WhatsApp testerait les sauvegardes cloud de nos conversations

19/07/2021 à 09:58 CEST

Les chats WhatsApp ont déjà un cryptage de bout en bout, mais qu’en est-il de vos sauvegardes en ligne ? Bientôt, ils seront également couverts et correctement pris en charge. WABetaInfo, la source la plus fiable sur l’avenir de WhatsApp, a découvert que la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.21.15.5) inclut un essai pour les sauvegardes cloud chiffrées de bout en bout.

Il y a quelques objections à cette nouvelle technologie. Vous devrez créer un mot de passe distinct pour restaurer vos sauvegardes, et vous ne pourrez pas les récupérer si vous perdez votre téléphone et oubliez ce mot de passe. Bien sûr, vous pouvez créer une clé de cryptage à 64 chiffres, mais vous aurez également des problèmes si vous la perdez. À la fin, qui a des mots de passe de 64 caractères.

Il n’est pas certain que WhatsApp implémentera des sauvegardes sécurisées dans le cloud avec la prochaine version stable, il est donc possible que vous ne deviez pas compter dessus dans un futur proche, mais peut-être que cela se prolongera plus longtemps. Il n’est pas non plus clair si tous ceux qui utilisent la nouvelle version bêta bénéficient de la même fonctionnalité de sauvegarde.

WhatsApp vient de commencer à tester la synchronisation de plusieurs appareils qui ne dépendent pas d’une connexion téléphonique. Le bon moment pour commencer à avoir ces sauvegardes.