WhatsApp transférera les messages de l’iPhone vers Android

WhatsApp a fait une apparition lors de l’événement Unpacked de Samsung, révélant qu’il serait bientôt possible de transférer des messages entre les appareils iOS et Android, à commencer par les téléphones Samsung Galaxy.

À partir d’aujourd’hui, WhatsApp vous permet facilement de transférer des messages entre iPhones ou entre appareils Android, ce qui facilite la poursuite de vos conversations après une mise à niveau. Jusqu’à présent, cependant, passer d’iOS à Android, ou vice versa, a signifié la perte de votre historique de conversation.

Tel que rapporté par Engadget, WhatsApp est en train de gagner la possibilité d’exporter et d’importer des messages entre les appareils. À partir des semaines à venir, la possibilité d’importer des messages fera ses débuts sur les téléphones Galaxy de Samsung, en particulier ceux sur Android 10 ou plus récent. Finalement, vous pourrez transférer librement vos messages WhatsApp entre les téléphones, peu importe qui les a créés.

Dans les premières captures d’écran d’aperçu partagées par WhatsApp, nous constatons que l’importation de messages ne peut fonctionner que lors de la configuration initiale d’un nouvel appareil sur votre compte.

Importation de l’historique des discussions. Nous avons besoin d’une autorisation pour restaurer vos discussions. Vous ne pourrez pas importer plus tard si vous ignorez cette étape.

Ce n’était pas une entreprise simple de la part de WhatsApp, nécessitant la collaboration des développeurs de systèmes d’exploitation et des fabricants de téléphones pour transférer correctement et en toute sécurité les messages cryptés, les mémos vocaux et les photos.

Notre équipe APK Insight a vu des signes de la fonctionnalité Importer/Exporter de WhatsApp dans « l’outil de restauration de données » d’Android, ce qui suggère qu’elle se trouvera dans Paramètres > Discussions > Déplacer les discussions vers Android. Cette intégration suggère que Google s’est efforcé de rendre plus facile que jamais le passage à Android à partir d’iOS.

