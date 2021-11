Les preuves s’accumulent que WhatsApp travaille peut-être sur une fonctionnalité Communautés. Les développeurs XDA ont repéré cette possibilité pour la première fois en octobre, mais WABetaInfo a maintenant présenté des conclusions similaires.

Selon WABetaInfo, la fonctionnalité Communautés semble donner aux administrateurs de groupe plus de pouvoir sur les groupes. Cela inclut la possibilité de créer des groupes au sein de groupes, ce qui peut être similaire à la façon dont les chaînes sont organisées sous une communauté Discord parapluie.

Photo de WABetaInfo

Les administrateurs peuvent inviter de nouveaux utilisateurs via un lien d’invitation communautaire, puis commencer à envoyer des messages aux autres membres. Il est difficile de dire à quoi pourraient ressembler exactement ces discussions en ce moment, mais WABetaInfo note qu’elles semblent être cryptées de bout en bout.

Il semble également qu’un changement de conception subtil aidera à distinguer les communautés des discussions de groupe régulières. Comme le souligne WABetaInfo, les icônes de la communauté seront des carrés aux coins arrondis, un format que WhatsApp a activé par erreur (puis rapidement désactivé) en octobre. On ne sait pas quand les communautés seront officiellement déployées.

En travaillant sur une fonctionnalité Communautés, WhatsApp peut essayer de combler l’écart grandissant entre elle et d’autres applications de messagerie comme Telegram et Signal. Plus tôt cette année, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a semé la confusion parmi les utilisateurs sur ce qu’elle partagerait avec la société mère Facebook, provoquant un exode massif vers ces autres applications. Lorsque WhatsApp est tombé en panne avec l’ensemble du réseau d’applications de Facebook le mois dernier, Telegram a gagné 70 millions d’utilisateurs.