WhatsApp travaille pour permettre aux utilisateurs de masquer la « dernière vue » de contacts spécifiques

L’application de messagerie populaire WhatsApp s’efforce de mettre en œuvre davantage de paramètres de confidentialité pour ses utilisateurs. La société ajoutera bientôt une nouvelle option pour masquer votre statut “Dernière visite” à des contacts spécifiques, plutôt que de devoir le cacher à tout le monde.

La fonctionnalité a été découverte par WABetaInfo et, au moins à ce stade, elle n’est pas disponible pour les utilisateurs de WhatsApp, même pas dans la version bêta de l’application. Comme expliqué par le site Web, WhatsApp indique aux autres utilisateurs si vous êtes en ligne ou quand vous avez été vu pour la dernière fois dans l’application. Vous pouvez choisir de montrer votre statut à tout le monde, uniquement à vos amis ou à personne.

Avec cette prochaine mise à jour, les utilisateurs de WhatsApp trouveront une quatrième option dans le menu d’état “Dernière vue”, qui est “Mes contacts sauf”. Comme son nom l’indique, vous pouvez définir des exceptions pour masquer votre statut à des utilisateurs spécifiques, mais tout le monde pourra toujours le voir.

Cela signifie que, si vous ne vouliez pas qu’un contact spécifique puisse voir votre dernière vue, vous deviez définir le paramètre de confidentialité de votre dernière vue sur « Personne ». Aujourd’hui, WhatsApp travaille enfin à introduire une autre option appelée “Mes contacts sauf…”, afin que vous puissiez enfin activer votre dernier retour vu, et vous pouvez le désactiver pour des contacts spécifiques !

Selon WABetaInfo, WhatsApp implémentera également la même option pour les paramètres de confidentialité pour qui peut voir votre photo de profil et d’autres informations.

Vous pouvez voir “Mes contacts sauf” pour la dernière fois dans cette capture d’écran, mais cela s’applique également à d’autres paramètres de confidentialité, tels que “photo de profil” et “à propos”. Notez que, si vous désactivez votre dernière vue pour des contacts spécifiques, vous ne pourrez pas voir les leurs.

On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible pour tout le monde, mais cela prendra probablement un certain temps car même les utilisateurs de WhatsApp Beta n’ont pas accès à cette nouvelle option. Plus tôt cette semaine, il a été révélé que WhatsApp travaillait également à mettre en œuvre des réactions aux messages, similaires à celles fournies par iMessage, Instagram et Twitter.

